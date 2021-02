Zákaz vstupu kvůli mutacím. Odjet na Zanzibar půjde, problémy však budou po návratu

Kvůli nakažlivějším mutacím koronaviru nesmí Češi cestovat do jedenácti zemí světa. Rozhodlo o tom ministerstvo zdravotnictví, restrikce platí od půlnoci ze čtvrtka na pátek. Porušení zákazu se trestá pokutou v řádu milionů korun. Stát ovšem nemá prostředky, jak zabránit samotným cestám do zapovězených zemí. Zasáhnout může až po návratu.

Botswana, Brazílie, Jihoafrická republika, Keňa, Lesotho, Malawi, Mosambik, Svazijsko, Tanzanie, Zambie a Zimbabwe jsou pro české občany až do 11. dubna zapovězeným územím. Ministerstvo zdravotnictví zakázalo vstup do těchto zemí poté, co se v pondělí do Česka vrátilo několik turistů z ostrova Zanzibar infikovaných jihoafrickou mutací koronaviru. Zanzibar je součástí Tanzanie.

"Dle hodnocení ECDC (Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, pozn. red.) varianta viru B.1.351 (jihoafrická mutace) vykazuje až o 50 procent vyšší nakažlivost a rezistentnost, což znamená možné komplikace při aplikaci existujících vakcín - např. Jihoafrická republika pozastavila očkování vakcínou od společnosti AstraZeneca kvůli nedostatečné ochraně vůči jihoafrické variantě viru," stojí mimo jiné v odůvodnění rozhodnutí ministerstva zdravotnictví.

Protože se zmíněnými zeměmi nemá Česko přímý letecký styk, restrikce nelze vymáhat na domácí půdě. Do zakázaných států je možné odcestovat. "V praxi tak cestování do těchto zemí bude možné nadále, půjde ale o porušení ochranného opatření ministerstva zdravotnictví. To je možné pokutovat v souvislosti se zákonem o ochraně veřejného zdraví," řekla Aktuálně.cz mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.

Pokuta až tři miliony korun

Problémy nebude mít turista ani při vstupu do zapovězené země. Musí se ale připravit na to, že se bude zodpovídat po návratu domů. "Nařízení je možné vymáhat po návratu do České republiky, pokud například v cestovním dokladu bude mít dotyčný razítko či turistické vízum daného státu nebo podle itineráře letenky," poznamenala Štíchová.

Pokuta za výpravu do zemí na koronavirové černé listině může dosáhnout výše až tří milionů korun. Za vymáhání zákazu bude zodpovědné prostřednictvím policie ministerstvo vnitra. "V případě porušení povinností podle ochranného opatření ministerstva zdravotnictví Policie ČR nahlásí danou osobu krajské hygienické stanici, která má oprávnění nedodržení ochranného opatření sankcionovat," sdělila Aktuálně.cz mluvčí resortu Hana Malá.

Cílové země o českém zákazu vědí. Ministerstvo zahraničí je o tom zpravilo skrz jednotlivé ambasády. Stejně tak mají velvyslanci povinnost informovat o restrikcích české občany na webové stránce svého úřadu. Jejich nasazení by ale pouhým zveřejněním pokynu končit nemělo.

"Musí naprosto přesně informovat, jak zní pravidla, koho se týkají, jak se to dotýká země, kde zrovna jsou, jak se to dotýká našich občanů, když poletí domů a budou přestupovat v té které zemi nebo přes kterou zemi se ideálně vrátit. Musí poskytnout komplexní informaci," řekl k tomu Aktuálně.cz bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda.

Brazilská varianta z Japonska

Aktuálně.cz oslovilo dvě klíčové ambasády, v Jihoafrické republice a v Keni, aby popsaly svou nynější roli. První má působnost i v dalších zakázaných zemích jako Botswana, Lesotho, Mosambik a Svazijsko. Ambasáda v Keni zase odpovídá za české občany v Tanzanii, jejíž součástí je i Zanzibar. S dotazy buď odkázaly na ministerstvo zahraničí, nebo neodpověděly.

Zákaz vstupu do Brazílie přinutila ministerstvo zdravotnictví zavést brazilská (P.1) mutace viru. Prozatím se spíše nárazově projevila v sedmnácti zemích světa. Výsledky rozborů prokazují, že brazilská varianta je nakažlivější než původní kmen. Vědecké studie zatím schází. O její případné odolnosti vůči stávajícím vakcínám nejsou spolehlivé poznatky.

"Prvotní zjištění pochází z Japonska, kde byla tato mutace identifikována u čtyř turistů, kteří se vrátili z brazilské Amazonie. V reakci na výskyt nové mutace v uplynulých týdnech řada zemí zakázala vstup osob, které pobývaly v Brazílii, na své území a následně byla dočasně zrušena i řada přímých komerčních leteckých linek mezi Brazílií a Evropou," uvádí ministerstvo k brazilské mutaci.

Právníci zákaz kritizují

K rozhodnutí ministerstva se kriticky vyjadřují někteří právníci. Restrikci považují za nedostatečně odůvodněnou. Současně podle nich nemá ministerstvo pravomoc, aby českým občanům zakázalo vstup do kterékoliv země. Omezení podle nich neobstojí ve chvíli, kdy by se do některého za zapovězených států chtěl kdokoliv přestěhovat.

"České republice není nic po tom, co dělají občané, kteří využili právo vycestovat mimo tuto zemi. Stejně tak nemůže občanům zabránit vstoupit do České republiky, a to ani netestovaným," říká k tomu expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál. Stát podle něj může lidem uložit povinnost až ve chvíli, kdy se ze zahraničí vrátí - například nařídit karanténu nebo test na letišti.

Ladislav Vyhnánek z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně má za to, že opatření svým zněním nesmyslně reguluje i cestovní návyky Čechů žijících v zahraničí. "I chování občana ČR, který delší dobu žije například v Etiopii, chce cestovat do Keni, přičemž do ČR v dohledné době ani jet nehodlá. To je již z hlediska teritoriální působnosti v tomto případě zcela absurdní," uvedl Vyhnánek.