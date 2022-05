Bude to otázka peněz. Zákaz potratů v USA by nejvíce dopadl na chudé, říká odborník

Soudci Nejvyššího soudu USA chtějí zrušit právo na potraty. Očekává se, že ženy například v Texasu, Mississippi a dalších konzervativních státech by tak přišly o možnost ukončit těhotenství. V rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje amerikanista z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jiří Pondělíček, jak rozhodnutí změní život Američanů i jak může ovlivnit nadcházející volby.

Server Politico v pondělí večer zveřejnil uniklý návrh stanoviska většiny soudců Nejvyššího soudu USA, kteří si přejí zrušit padesát let starý rozsudek v kauze Roeová versus Wade. Ten garantoval všem ženám po celých Spojených státech právo na potrat. Pokud by soudci rozhodnutí potvrdili, každý americký stát bude potraty regulovat vlastními zákony - v praxi tak řada z nich interrupce zakáže nebo velmi výrazně omezí. Oficiální oznámení soudu se očekává na konci června.

Zatím se nejedná o finální rozhodnutí Nejvyššího soudu. Jaký dopad má ale uniklá informace už teď na společnost?

Nevím o jiném případu, kdy by rozhodnutí Nejvyššího soudu předčasně uniklo. Soud už potvrdil, že materiál je pravý, nicméně dokud rozhodnutí nevyjde oficiálně, platné není.

Teď se určitě dají očekávat demonstrace, především ve velkých městech - ať už v liberálních nebo konzervativních amerických státech. Rozdělení americké společnosti je dáno spíše velikostí místa, kde žijí. Potraty jsou navíc natolik zásadní a kontroverzní téma, že budou mít vliv i na volby do Kongresu, které nás čekají letos v listopadu, a určitě se promítnou i do primárek, jež nedávno odstartovaly.

Může reakce na uniklý návrh rozhodnutí vést k tomu, že někteří soudci ještě změní názor?

Nemyslím si, že se k tomu soudci budou chtít veřejně vyjadřovat. Stanovisko, které sepsal soudce Samuel Alito, bylo většinové. Takže takové by mělo být i rozhodnutí Nejvyššího soudu. Podle mě se příliš nezmění, ačkoliv tlak na to bude. Konzervativní většina na Nejvyšším soudu, která tam je od vlády prezidenta Donalda Trumpa, je rozhodnutá zrušit precedens z roku 1973, jenž uzákonil právo na potrat. Anebo alespoň výrazně omezit jeho dopad.

Jak důležitá je pozice předsedy soudu Johna Robertse, který je sice konzervativní, ale u stanoviska není podepsán? Může právě on situaci zvrátit?

Rozhoduje se většinově, takže jestli je John Roberts proti, je jedno, pokud bude přehlasován. Stanovisko, které zveřejnil server Politico, bylo vydáváno za většinový názor devítičlenného soudu. Nemyslím si, že předseda to teď bude veřejně komentovat. Navíc pokud bude pět hlasů skutečně pro, je jeho názor irelevantní.

Kdo za zveřejněním dokumentu v médiích může stát? Čeho se možní informátoři snaží dosáhnout?

Slyšel jsem už několik spekulací. Nejpravděpodobnější mi přijde, že informaci vypustil na veřejnost někdo z poradních sborů, kteří pracují pro liberální soudce. Ale slyšel jsem i teorie, že to mohli být sami konzervativci, kteří chtěli, aby téma začalo žít ve společnosti už teď a nebylo zveřejněno až těsně před kongresovými volbami v naději, že se do té doby kontroverze trochu rozptýlí.

Je téma potratů určitou dělicí linií americké politiky?

Určitě ano, ačkoliv si myslím, že téma zatím více mobilizovalo voliče republikánů než demokratů. Uvidíme, jestli se to změní, když bude dostupnost potratů silně ohrožena. Pro republikány to bylo výrazné téma, protože chtěli rušit status quo, chtěli změnit situaci, a to vyžaduje aktivitu. Jestli bude změna důležitá pro nerozhodné voliče, nebo dokonce motivační pro skalní voliče demokratů, aby přišli hlasovat, se teprve ukáže.

Znamená to, že si většina voličů republikánů skutečně přeje zakázat potraty?

Tak to úplně není. Těch, kteří si přejí úplný zákaz potratů, je podle různých průzkumů od 25 do 33 procent. Ale to jsou lidé, kteří si přejí, aby potraty nebyly dostupné nikdy. U zbytku záleží… Je třeba velká skupina lidí, kteří říkají, že by potraty měly být dostupné a legální, ale jen v případě zdravotních komplikací. Ta škála je poměrně široká a nelze říct, že to je jen pro a proti.

Drtivá většina těch, kteří podporují úplný zákaz potratů, většinou z náboženských důvodů, volí republikány a je pro stranu významnou voličskou skupinou. Což ale neznamená, že všichni republikáni podporují zákaz potratů nebo že nadpoloviční většina Američanů podporuje zákaz potratů.

Přijdou teď na řadu i další témata, o která se vedou ve Spojených státech kulturní války? Například svazky stejnopohlavních párů, které Nejvyšší soud legalizoval v roce 2015.

Nemyslím si, že by se rušily zrovna svazky homosexuálů, byť nějaké snahy o to být mohou. Řekl bych, že už to není tak kontroverzní téma. Konzervativci určitě budou mít ambici předkládat Nejvyššímu soudu co nejvíce případů, u kterých by mohl rozhodnout v jejich prospěch, ale podle mě je otázka potratů v mnoha ohledech výjimečná.

Pokud se soud nakonec rozhodne tak, jak to stojí v uniklém návrhu, jak těžké bude pro ženy ukončit nechtěné těhotenství, když budou žít ve státech se zakázanými potraty?

Bude záležet, jaké zákony jednotlivé státy zavedou. Nejpravděpodobnější je, že se z toho stane otázka peněz. Ženy, které si to budou moci dovolit, budou jezdit někam, kde jim potrat provedou. Pro chudší ženy se bezpečný a legální potrat stane nedostupný, protože jen těžko mohou opustit svůj stát.

Už teď v mnoha konzervativnějších státech hlavně amerického jihu probíhá kampaň na co největší omezení práva na interrupci. Státy vydávají regulace. Někde je třeba jen jedna potratová klinika a platí nařízení, že žena musí ve městě s klinikou zůstat přes noc, aby si to promyslela. Jinde se ženy musí před potratem podívat na ultrazvuk plodu a až pak své rozhodnutí potvrdit. I tyto zákony už nyní nejvíce dopadají na chudší vrstvu obyvatel.

