Záhadné smrti předcházely podivné vzkazy. Hvězda Instagramu zemřela na luxusní jachtě

Dvacetiletá Sinead McNamarová zemřela minulý týden na přepychové jachtě, která kotvila na řeckém ostrově Kefalonia.

Argostoli (Řecko) - Nehoda, vražda, nebo sebevražda? Vyšetřovatelé pátrají po příčině záhadné smrti dvacetileté Australanky Sinead McNamarové, hvězdy sociální sítě Instagram.

Dívka minulý týden zemřela za nejasných okolností na luxusní jachtě, která kotvila v přístavu řeckého ostrova Kefalonie. McNamarová na této lodi pracovala čtyři měsíce jako členka posádky.

Podle serveru News.com.au dívku nalezli další lidé z posádky v pátek 31. srpna asi ve dvě ráno. Mladá žena se měla nacházet v bezvědomí v zadní části lodi a viset na provaze. Některá média, například britské BBC, uvádí jako den smrti čtvrtek. Když kolegové bezvládné tělo objevili, zavolali na pomoc vrtulník. Při převozu do nemocnice ale Australanka zemřela.

V době úmrtí byla podle médií na jachtě pouze posádka, nikoliv její majitel. Tím je sedmaosmdesátiletý mexický miliardář Alberto Bailleres, kterého letos časopis Forbes označil za 143. nejbohatšího muže světa. Bailleres odpočíval na lodi několik týdnů se svou rodinou, minulé úterý měl ale podle informací News.com.au odcestovat domů do Mexico City. K neštěstí se zatím nevyjádřil.

Policie nařídila, že přepychová jachta nesmí po dobu vyšetřování opustit přístav. Více informací ohledně úmrtí by měla prozradit pitva. Zatím není jasné, jestli šlo o nehodu, vraždu, nebo zda si dívka vzala život sama.

Populární "Instagramerka"

Sinead McNamarová pocházela z města Port Macquarie v Novém Jižním Walesu a přivydělávala si mimo jiné jako modelka. Na internetu se proslavila díky Instagramu, kde v době úmrtí měla asi 14 000 fanoušků. Ty zásobila hlavně fotkami z cest.

Podle těchto snímků vypadal její život velmi šťastně. V jednom z posledních příspěvků například napsala: "Život je krásný."

Jenže byla to skutečně pravda? Někteří uživatelé Instagramu jsou přesvědčeni o opaku a domnívají se, že vyšetřování ukáže, že šlo o sebevraždu. V souvislosti s tím odkazují na jiný z dívčiných příspěvků - z 19. srpna. "Moje hlava je dnes jeden velký zmatek. Vezměte mě zpátky do doby, kdy jediná moje starost byla, abych neskončila s prasklou lebkou," napsala si McNamarová ke snímku, na kterém pózuje v helmě na motokáře.

Podle jejích fanoušků jde o jeden z důkazů, že se oblíbená blogerka nemusela v poslední době cítit dobře. "Jedna věc je život na fotkách, druhá věc je skutečný život," zní jeden z komentářů pod zmiňovaným příspěvkem.

Rodina věří, že šlo o nehodu

Domněnku, že mohlo jít o sebevraždu, přiživila i údajná výpověď kapitána, jehož loď s jachtou sousedila. Jeho svědectví přinesl britský bulvární list The Sun. Ten prý na Australanku křičel: "Co to děláte?" Když mu dívka neodpověděla, začal zoufale volat o pomoc.

Bratranec McNamarové pro britský deník The Daily Telegraph uvedl, že rodina neví, jak příbuzná zemřela, věří ale, že šlo o nehodu.

"Bohužel jsem právě obdržel nejhorší zprávu v životě, Sinead nás opustila," reagoval na nečekané úmrtí sestry bratr Jake McNamara.

