Lékárník šidil léky na rakovinu, bokem si tak vydělával peníze. Dostal 12 let vězení

před 57 minutami

Soud v západoněmeckém Essenu dnes poslal na 12 let do vězení lékárníka, který šizením léků na rakovinu financoval svůj luxusní životní styl. Muži navíc soud do konce života zakázal pracovat ve farmacii. Případ, který byl odhalen v roce 2016, vyvolal v Německu velký skandál. "Jsme přesvědčeni, že mezi lety 2012 a 2016 bylo přinejmenším 14 500 léků ošizeno," prohlásil soud. Lékárník podle soudu jednal z čiré hamižnosti. Škoda, kterou způsobil zdravotním pojišťovnám, činí asi 17 milionů eur (440 milionů korun). Zcela nevyjasněný zůstává dopad lékárníkova chování na zdraví pacientů kvůli tomu, že snižoval obsah účinných látek v přípravě infuzních směsí.