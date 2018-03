Manažeři farmaceutických firem upláceli lékaře, tvrdí policie. Navrhla obžalovat 25 lidí

AKTUALIZOVÁNO před 56 minutami

Farmaceuty policie viní z účasti na organizované zločinecké skupině a některé také z podplácení. Peníze na úplatky pro lékaře údajně získávali daňovou trestnou činností.

Praha - Policie v pátek navrhla obžalovat 25 farmaceutů a lékařů, kteří se podle ní podíleli na systému nelegální podpory prodeje některých léků. Uvedl to šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 Tomáš Svoboda. Některým z obviněných hrozí až deset let za mřížemi.

Kriminalisté tvrdí, že 16 manažerů a reprezentantů dvou farmaceutických společností nabízelo a poskytovalo devíti lékařům úplatky za to, že budou přednostně předepisovat léky vyráběné nebo distribuované těmito firmami.

Peníze na úplatky údajně farmaceuti získávali daňovou trestnou činností. "Podle míry svého zapojení do systému jsou tyto osoby obviněny převážně ze zločinu účasti na organizované zločinecké skupině, případně i v kombinaci se zločinem podplacení," sdělil Svoboda.

Za zapojení do organizované skupiny hrozí dva až deset let odnětí svobody nebo propadnutí majetku, za podplácení rok až šest let vězení, propadnutí majetku nebo peněžitý trest.

Jednotliví lékaři prý za přednostní předepisování léků převzali částky od 370 000 korun do 2,5 milionu, čímž spáchali trestný čin přijetí úplatku. V závislosti na výši částek jim hrozí buď až čtyři roky vězení, nebo přísnější sazba tři až deset let. Soud jim také může uložit zákaz činnosti.

"Pro úplnost dodávám, že nadále probíhá vyšetřování týkající se dalších více než dvou stovek lékařů zapojených do tohoto systému," uzavřel státní zástupce.