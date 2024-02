"Ukrajina by mohla mít zbraně, o kterých se jí nesnilo." Pro některé je Trump nadějí

Andrej Illarionov byl šest let hlavním ekonomickým poradcem Vladimira Putina a v tu dobu se s ruským prezidentem intenzivně stýkal. V době Putinovy veřejné proměny v autoritářského a válkychtivého vůdce se ho protržně a liberálně orientovaný ekonom rozhodl opustit. Pro americký server Newsweek mimo jiné popsal, před jakým politikem se z "Putina vlka" stal "Putin beránek".

Illarionov, který je dnes hlavním analytikem pro ruské a evropské záležitosti ve washingtonském Centru pro bezpečnostní politiku, tvrdí, že Putin, jak ho poznal, je vypočítavý, organizovaný, zaměřený na detaily, disciplinovaný a trpělivý. "Devět let plánoval zahájení rusko-gruzínské války v roce 2008. Pokud jde o vedení agrese proti Ukrajině, plánoval ji přinejmenším od roku 2003. Mezi krizí na ostrově Tuzla a plnohodnotnou invazí v roce 2022 uplynulo 19 let. Kdo jiný by mohl strávit přípravou útoku 19 let?," poukazuje na povahové rysy kremelského vládce.

To, co se z Putina stalo, dává částečně za vinu Západu. Pokud by se stále řídil svými pravidly používanými za studené války, Putin by se nemohl stát tak mocným. "Dnešní Západ nekladl Putinovi žádný smysluplný odpor - a ani se o to nepokusil," tvrdí Illarionov.

Neustálý souhlas USA s Putinovým jednáním ho povzbudil k novým útokům. Dlouho vládnoucí ruský prezident by podle jeho bývalého poradce nikdy nezačal svou válku proti Ukrajině bez tohoto slabého přístupu ze strany amerických prezidentů. Putin jako prezident zahájil podle Illarionova nové války pod každým americkým prezidentem kromě jednoho.

"Clinton měl Čečensko, Bush mladší Gruzii, Obama Ukrajinu a Sýrii a za Bidena začala plnohodnotná invaze na Ukrajinu. Za téměř čtvrtstoletí, kdy byl Putin u moci, se nové invaze nedočkal jen jeden: Donald Trump," vypočítává. Illarionov připomíná, že během Trumpova funkčního období nedošlo k žádné nové válce vedené ruským vládcem.

"Žoldácká Wagnerova skupina byla zničena americko-kurdskými údery poblíž Khashamu v Sýrii. Americké střely potrestaly letectvo Asadova režimu za použití chemických zbraní, severokorejský Kim přerušil své jaderné testy a počet ukrajinských vojáků na frontě v Donbasu tehdy klesl podle mého výpočtu 16krát," tvrdí v serveru Newsweek Illarionov.

Vlk Putin se před Trumpem podle něho proměnil v ovci Putina. "Řešením této hádanky může být Putinovo nepochopení Trumpa. Biden není pro Putina tajemstvím a je plně předvídatelný. Putin je dost chytrý, aby dobře rozuměl Bidenovi, Obamovi, Bushovi, Clintonovi. A tyto znalosti využíval a využívá ve svůj prospěch. Jediný americký prezident, kterému nerozuměl, a nebyl v tom sám, byl Trump," rozvíjí svoji analýzu bývalý Putinův poradce.

Pokud by se Trump znovu stal prezidentem, nikdo neví, jak by se ve druhém funkčním období choval. "Chválil by Trump Putina jako předtím a pokračoval v řeči o jejich 'báječném vztahu'? Odpálil by Trump střely, jako to udělal v Sýrii po Chán Šajchúnu? Poskytl by Ukrajině 'hodně munice', jak kdysi slíbil? Uchýlil by se Trump k velkým hrozbám proti Kremlu, jako to udělal ve svých soukromých rozhovorech s Putinem? Nebo tohle všechno najednou? Nebo něco jiného? Prostě nevíme. Je nemožné dělat nějaké jisté předpovědi. Zdá se však, že tato nepředvídatelnost nám všem dává určitou šanci na naději," dodává bývalý Putinův poradce.

Podobný názor má i český bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza. Podle něho je také Trump nepředvídatelný a impulzivní, na druhou stranu jeho zahraničněpolitické angažmá v první funkčním období nebylo špatné. "Může se stát, že když bude Trump, pokud by se stal podruhé prezidentem, ovlivněn patřičným směrem, může Ukrajina dostat zbraně, o kterých se jí nesnilo. Jeho případné zvolení tak vůbec neznamená, že by došlo k ukončení americké podpory Ukrajině," myslí si Bříza.

Svou nepředvídatelnost předvedl naposledy Trump během předvolební kampaně ve městě Conway v Jižní Karolíně. Trump, který se uchází o republikánskou nominaci na prezidenta, prohlásil, že pokud země NATO nebudou dávat dost na obranu a napadne je Rusko, Spojené státy pod jeho vedením jim nepřijdou na pomoc. Řekl dokonce, že by v takovém případě Rusko povzbudil, ať si dělá, co chce.

Sám Putin i po posledních Trumpových slovech veřejně řekl, že by raději měl za prezidenta stávající hlavu státu Joea Bidena. "Je zkušenější, předvídatelnější, je to politik ze staré školy," odpověděl Putin na otázku ruské státní agentury Tass. Koho si ale přeje doopravdy, to se svět od bývalého agenta KGB, kterým Putin býval, asi nedozví.

