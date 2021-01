Z českých kvót na potraviny by mohl profitovat Babiš, píše německý deník

Český premiér Andrej Babiš by mohl mít prospěch z novely, podle které by české prodejny potravin o ploše nad 400 metrů čtverečních musely od příštího roku prodávat povinný minimální podíl stanovených potravin vyprodukovaných v tuzemsku. V pátek to napsal přední německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), který se záležitosti podrobně věnuje.

"Profitovat by z toho mohl premiér Andrej Babiš, majitel největšího agrárního koncernu v zemi," píše FAZ v článku s titulkem Žádné německé mléko v české kávě. Novela, kterou tento týden schválila Poslanecká sněmovna, vyvolává v Česku podle německého listu spory. Například prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza deníku řekl, že ministr zemědělství Miroslav Toman a premiér Babiš mají v agrárním byznysu své ekonomické zájmy a chtějí si zajistit dodatečné příjmy - na úkor spotřebitelů, pro něž by se zvedly ceny. Související Česko omezí nabídku potravin z dovozu, rozhodli poslanci. Nepřípustné, varují země EU FAZ připomíná, že už na začátku prosince zveřejnil dopis velvyslanců osmi unijních států, včetně Německa a Polska, kteří varovali české poslance před porušením práva EU a svobod na společném vnitřním trhu. FAZ píše, že na pobočky zahraničních potravinářských řetězců, proti nimž je podle listu zákon namířen, připadá více než polovina obratu obchodu s potravinami v Česku. V roce 2019 dovezla Česká republika z Německa potraviny v hodnotě 6,9 miliardy eur (zhruba 180 miliard korun) a mezi největší diskontní řetězce patří ty, které spadají pod německé firmy Lidl, Kaufland, Rewe nebo Metro. FAZ cituje mimo jiné i šéfa Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) Bernarda Bauera, podle něhož čtyři pětiny českého exportu směřují do EU. "Nemůže být v českém zájmu, aby národní kvóty u určitých druhů výrobků omezily svobody vnitřního trhu, a už vůbec ne v zájmu spotřebitelů," řekl Bauer. Související Česko bude bez vína, zeleniny i vepřového. Sny agrobaronů u řady položek splnit nejde "Rozhodnutí parlamentu vyvolává pozvednutí obočí i proto, že jedním z potenciálních prospěchářů iniciativy 'buy local' by mohl být šéf vlády Andrej Babiš," píše FAZ, který připomíná také spory a vyšetřování kolem údajně nepřípustných unijních dotací pro koncern Agrofert. Babiš podle FAZ opakovaně vystupuje proti zahraničním produktům v českých obchodech, i prostřednictvím videí na portálu YouTube. Při samotném hlasování Babiš chyběl a tvrdí, že zákon odmítá, ale poslanci hnutí ANO až na jednoho hlasovali pro novelu, všiml si FAZ. Nová povinnost se má vztahovat například na vejce, med, květák, zelí, česnek, čerstvé a chlazené hovězí, vepřové a skopové maso. Kvóta se dál má týkat i řepkového a slunečnicového oleje, mléka, sýrů nebo tvarohu. "Já s tím samozřejmě nesouhlasím, není to reálné a je to v rozporu s evropským právem," řekl Babiš novinářům.