Z Běloruska na podzim emigrovalo víc lidí než za celý loňský rok. Uprchly tisíce osob

Nehledě na hranice uzavřené kvůli koronaviru odjelo od začátku podzimu do Polska okolo 10 000 Bělorusů, další tři tisícovky pak na Ukrajinu a dohromady do 500 lidí do Litvy a Lotyšska, uvedl nezávislý server Tut.by s odvoláním na údaje zveřejněné ministerstvem vnitra.

"Za necelé dva měsíce letošního roku odjelo do ciziny několikanásobně více lidí (z Běloruska), než za celý loňský rok," zdůraznil server Tut.by.

"Monitorujeme situaci, sledujeme pohyb našich občanů, přičemž přihlížíme k tomu, že řada států poskytla našim občanům jisté preference," řekl státní agentuře Belta náčelník odboru občanství a migrace ministerstva Aljaksej Bjagun. Poukazoval tak na skutečnost, že okolní státy slíbily poskytnout útočiště Bělorusům pronásledovaným úřady za účast na protestech proti autoritářskému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi.

Podle Bjaguna je možné, že část lidí, která toužila emigrovat, situace využila, aby získala postavení uprchlíků v Polsku či v Pobaltí. Ale většina Bělorusů podle něj odjela do ciziny za prací.

"Situace není kritická a nezpůsobuje vážné škody národní bezpečnosti," prohlásil představitel ministerstva vnitra. Migrační trendy podle něj budou jasnější na konci čtvrtletí či pololetí, protože mnohé státy zavedly karanténní omezení, která mohou Bělorusům komplikovat návrat do vlasti.

Tut.by poznamenal, že na webu Bjagunova odboru lze nalézt údaje, podle kterých za prvních devět měsíců letošního roku do Polska odjelo 779 Bělorusů, do Litvy 1122 a nikdo nevycestoval do Lotyšska či Ukrajiny.

"Tato čísla se výrazně liší od údajů za dva měsíce, které ohlásil náčelník," upozornil Tut.by. Háček je ale podle serveru v tom, že ve statistikách ministerstva figurují pouze lidé migrující za prací "za přispění právnických osob a individuálních podnikatelů se speciálním povolením (licencí) pro činnosti související se zaměstnáváním mimo hranice Běloruska". Čili ti, kdo si dokázali najít práci v cizině sami, anebo odjeli do zahraničí z jiného důvodu, se v této statistice neobjeví.

Ale podle údajů běloruského statistického úřadu Belstat v loňském roce z Běloruska do Poska odjelo 1751 lidí, na Ukrajinu 1890, do Litvy 435, do Lotyšska 131. Každopádně "za dva měsíce letošního roku do Polska odjelo pětkrát více lidí než za celý loňský rok, na Ukrajinu skoro dvakrát více a do Litvy a Lotyšska přibližně stejně jako za celý loňský rok", konstatoval server.

