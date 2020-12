Výsledky se zpožděním, ale zdarma. Zkusili jsme testování na koronavirus v New Yorku

Zatímco se Česko chystá na spuštění antigenních testů zdarma, jinde ve světě už mají s bezplatnými odběry zkušenost. Například v New Yorku fungují od jara a podle starosty města jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů ke zbrzdění šíření nákazy. Koronavirus se tam nyní šíří pomaleji než v jiných částech USA, přesto před Vánoci případů přibývá a město znovu zpřísňuje opatření.

New York (od naší zpravodajky) - Je krátce před osmou hodinou ráno a před odběrovým místem na rohu 96. ulice a avenue Amsterdam na Manhattanu v New Yorku čeká 15 lidí ve zhruba dvoumetrových rozestupech. "Nevíte, kde mám stát, když jsem se dopředu registroval?" ptá se zhruba sedmdesátiletý Ed ostatních. Ti krčí rameny, a tak se zařazuje na konec fronty. "O víkendu za mnou mají přijet děti s vnoučaty, a tak se chci ujistit, že jsem zdravý," říká deníku Aktuálně.cz.

O pár minut později vychází ze dveří mladý muž ve žlutém ochranném obleku, s respirátorem a obličejovým štítem a rozděluje zájemce o testování na dvě strany - na ty, kteří se objednali na určitý čas, a ostatní, již přišli jen tak, když viděli, že fronta není příliš dlouhá. Lidé s rezervací mají automaticky přednost. Postupně dostávají dotazníky, ve kterých vypisují své osobní údaje, informace o pojištění a zaškrtávají, o jaký druh testu na covid-19 mají zájem: PCR, antigenní, ten na protilátky nebo rapid test za příplatek, který virus odhalí do 24 hodin. "Rapid testy došly, budou znovu až příští týden," varuje dopředu zaměstnanec kliniky a pár lidí následně z fronty odchází.

"Já na výsledek nespěchám, stačí mi klasický test PCR, mám pár dnů čas," říká Ed, zatímco vyplňuje dokument. "Zbytek rodiny na testech byl a od té doby se izolují, já také skoro nikam nechodím," dodává.

Malá laboratoř je jedním ze stovek odběrových míst, které zaštiťuje město New York a jsou v nich od jara odběry zdarma i v případě, že testovaný nemá zdravotní pojištění. Cenou za to je delší čekání na výsledky. Zatímco v Česku je laboratoře posílají většinou do 48 hodin, obyvatelé nejlidnatějšího města USA na ně na bezplatných místech čekají často tři, čtyři nebo i šest pracovních dnů (pokud nepatří mezi skupinu, která má přednost, pozn. red.). V exponovaných obdobích to může trvat i déle. Například okolo Dne díkůvzdání, kdy se Američané tradičně setkávají na večeři i v širší rodině, přišly některým lidem - včetně zpravodajky Aktuálně.cz - až po čtrnácti dnech.

Díkůvzdání jako předvánoční zkouška

Právě ve dnech před Díkůvzdáním (letos připadalo na 26. listopad, pozn. red.) zaznamenal New York vůbec nejvyšší počet testů od začátku pandemie. Do laboratoří přišlo během sedmi dnů přes půl milionů vzorků. "Tohle jsou čísla, o kterých jsme dlouho snili. Pomůžou nám pochopit, co přesně se děje, a ochránit tak většinu lidí," uvedl na konci listopadu starosta New Yorku Bill De Blasio, který bezplatné, a teoreticky tedy i časté testování Newyorčanů považuje za jeden z hlavních způsobů, jak zbrzdit nákazu ve městě.

Pro mnoho testovaných byl motivací pocit alespoň částečné jistoty, že nenakazí své nejbližší, a byli ochotní ve frontách na testy stát i několik hodin. Přestože úřady zdůrazňovaly, že negativní test není "omluvenka z pravidel a doporučení", velká část lidí se rozhodla během svátků vidět se i s lidmi mimo své domácnosti. Podle odhadů více než 650 tisíc Newyorčanů cestovalo mimo město za svou rodinou, po celých USA to pak bylo až na 50 milionů lidí.

O dva týdny později je jasné, že počet případů po Díkůvzdání stoupá. Spojené státy se nyní blíží rekordním 300 tisícům případům za den - nejhorší čísla hlásí státy Idaho a Alabama, kde se procento pozitivních testů pohybuje okolo 50. "Tohle je nárůst nad křivkou dosavadního nárůstu," komentoval to odborník na šíření virů z Washingtonské univerzity v Seattlu Ali Mokdad. "Upřímně, tohle by mělo být varování pro nás pro všechny," dodal.

V New Yorku byla na začátku listopadu pozitivita poprvé od května více než tři procenta, o měsíc později už je to téměř dvojnásobek - 5,4 procenta z celkového množství odebraných testů. Po drsné jarní zkušenosti, kdy mezi březnem a květnem ve městě zemřelo ve spojitosti s covidem 33 500 lidí, se úřady rozhodly opatření zpřísnit včas. Od pondělí je znovu zakázané stolování uvnitř restaurací, povolené je jen ve venkovních prostorách nebo si lze vzít jídlo s sebou.

Newyorčané očekávají další lockdown

"Samozřejmě by pro nás bylo mnohem lepší, kdybychom mohli mít dál hosty uvnitř restaurace, ale opatření chápeme a vlastně jsme ho čekali," říká Aktuálně.cz majitel slovinské restaurace Pekarna v severozápadní části New Yorku Dean O'Neill. Podnik měl původně otevřít na jaře, kvůli pandemii ale začal fungovat až od 1. prosince. Po dvou týdnech provozu tak přichází další rána. "Objednali jsme to nejvýkonnější vyhřívání pro naši zahrádku za restaurací. Budeme nabízet jídlo s sebou, hotové, ale i ve formě, kdy si ho lidé budou moci dovařit podle návodu doma. Plánovali jsme i skvělou nabídku na silvestra, tu ale asi budeme muset vzhledem k situaci výrazně upravit," dodává.

Restaurace v New Yorku se nikdy nevrátily do původního chodu, od září směly být uvnitř naplněné jen do 25 procent kapacity. Většina hostů navíc upřednostňovala možnost jíst venku. Řada podniků si nechala postavit provizorní přístřešky poblíž svých provozů a podobně jako Pekarna je vybavila vytápěním. Některé ulice město dokonce zavřelo pro dopravu, aby umožnilo provozovatelům zvětšit své venkovní posezení. Gastronomická scéna ale podobně jako v Česku hlásí už teď brutální dopady a s blížícím se mrazivým počasím, které podle předpokladů sníží obsazenost zahrádek, se obává nejhoršího.

Kongres navíc stále neschválil nový ekonomický balíček, který by jí měl pomoci. "Musíme to zvládnout, investoval jsem do toho všechno, co jsem mohl, nějak to musíme dát. Otevřel jsem v prosinci i proto, že už jsem jednoduše neměl na to mít novou restauraci, která nevydělává ani dolar," říká O'Neill.

Omezení provozu restaurací je první zpřísnění pravidel po první vlně. Mnozí Newyorčané to chápou jako signál, že se blíží další lockdown. "Myslím, že je nevyhnutelný, bude zázrak, když přijde až po Vánocích," svěřil se už dříve deníku majitel zverimexu v Brooklynu Peter Papadatos.

Navždy změněný New York?

V nejistotě zůstávají i školy, které se v některých částech New Yorku minulý týden alespoň částečně otevřely. Testování studentů i učitelů v nich probíhá pravidelně, zaměstnanci škol mají ve zdravotních zařízeních přednost a výsledky dostávají do 24 hodin, přesto mnozí očekávají, že brzy znovu dojde k plošné dálkové výuce. "Vůbec by mě to nepřekvapilo," říká Aktuálně.cz Ellen Graysonová, která je ředitelkou oboru pro přijímání nových studentů na manhattanské škole Gateway.

Ona sama chodí na PCR testy z nařízení školy každý měsíc. Odebírá jí je její praktická lékařka a výsledky mívá většinou do 12 hodin. Kromě toho se nechává pravidelně otestovat i na protilátky, přestože ona i její manžel koronavirus prodělali už v březnu.

"Protilátky stále mám, ale bereme to dál hodně vážně. Mé starší rodiče vídám jen okamžitě po testování, s lidmi se setkáváme pouze venku, nechodíme k lidem domů, nic takového," říká Graysonová. Řada jejích známých New York na jaře opustila, někteří natrvalo, protože se podle ní obávají, že město už nikdy nebude tak plné energie jako před rokem 2020 a změní se k horšímu.

Graysonová tak pesimistická není. Je vděčná za to, že v New Yorku je druhá vlna pandemie v porovnání s ostatními místy v USA podle ní stále ještě pod kontrolou a vyzdvihuje, že přestože to není povinně nařízené, většina Newyorčanů nosí i venku na ulici roušky. "Máme štěstí, s úrovní testování, tím, že tu většina lidí dodržuje pravidla a zároveň už tolik nepanikaří, snad to tak vydrží," dodává.

Video: Na jaře v newyorském Central parku vyrostla polní nemocnice