Zákaz večírků proměnil "zlatý prosinec" v dobu bídy. Živoří taxíky, gastro i agentury

Vysoké epidemiologické riziko a s tím související vládní opatření neumožňují letos firmám pořádat klasické vánoční večírky. Zaměstnancům to podle průzkumu Hays zas tak moc nevadí. Mnoha podnikatelům však ano. Přicházejí totiž o klíčové tržby, které jim často vydělaly na dlouhé měsíce dopředu.

Restaurace, taxislužby, eventové a cateringové agentury, hotely, které pronajímají sály - ti všichni na pořádání vánočních večírků vydělávají. S rychle rostoucí oblibou tohoto "zaměstnaneckého benefitu" se stal prosinec z pohledu tržeb s přehledem nejsilnějším měsícem roku.

Letos však mají všichni výše zmínění smůlu. Firmy kvůli pandemii koronaviru nemohou večírky pořádat. Pokud přesto chtějí svým zaměstnancům před koncem roku poděkovat za roční práci, tak maximálně on-line. Navázaný byznys na tyto vánoční akce tak výrazně strádá a výpadek pravděpodobně silně otřese i celou ekonomikou.

"Je to další rána pro české podnikatele, propady tržeb jsou obrovské, až o 90 procent. Byznysy prodělávají ve výši milionů korun," říká například předseda spolku Centrum žije a současně generální ředitel pražského hotelu Alcron Michal Chour.

Dodává, že jeden z hlavních problémů je to, že ti nejpostiženější podnikatelé mají limitovanou možnost podpory, co se náhrady tržeb týče. "Například v Německu či v Rakousku podpora náhrady tržeb podnikatelů funguje, tady nedostaneme nic," tvrdí Chour.

Česko sice pumpuje na pomoc podnikatelům stamiliony, na přežití jim to však podle slov řady z nich nestačí. Státní kompenzace totiž podnikům hradí náklady na nájemné a mzdy zaměstnanců - nejsou však vztažené přímo k tržbám.

"Tržby gastronomických zařízení v ČR se za běžných podmínek pohybují z celoročního hlediska průměrně kolem 500 milionů korun denně. V předvánočním čase však bývají o čtvrtinu až třetinu nad tímto průměrem, takže se pohybují až kolem 670 milionů korun denně. Důvodem jsou právě předvánoční setkání zaměstnanců nebo přímo vánoční večírky. Pro řadu gastronomických podniků tak může být letošní citelný úbytek vánočních večírků až likvidační," uvádí ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Doplňuje, že zhruba na úrovni 10 až 20 procent obvyklých tržeb jsou taxislužby, pro které je doprava hostů na a zejména z "kamenných" vánočních večírků za normálních okolností podstatnou složkou listopadových a zejména prosincových tržeb.

Propad příjmů potvrzuje i mluvčí společnosti Liftago Ondřej Krátký. "Jde o výrazný problém, celý trh taxi roste z roku na rok především díky čtvrtému kvartálu - chladnému počasí a vánočním večírkům. To letos nebude, poptávka poklesne a současný vývoj navíc naznačuje třetí vlnu pandemie," říká Krátký.

Liftago, jehož aplikace funguje jako platforma pro licencované taxikáře, mělo v první a druhé vlně pandemie a vládních opatření pokles tržeb z přepravy osob o 60 až 70 procent oproti minulému roku. "Nechtěl bych být v kůži klasických přepravců, kteří nemají tolik možností se přizpůsobit a vidím, že řada z nich krachuje. Za Liftago bychom bez logistických a kurýrních služeb, které pokles taxi částečně kompenzují, museli velmi snížit náklady," dodává mluvčí.

Petr Polišenský ze Sdružení českých taxikářů potvrzuje, že taxislužby jsou na 10 procentech běžného prosincového zisku. "Je to obrovský problém, protože jsme na společenský a firemní život navázáni. A když nefunguje, nefunguje ani náš byznys. Navíc se lidé v současné době bojí taxislužby využívat, raději sednou do přeplněné tramvaje, kde je ale větší riziko nákazy než v autě s řidičem," doplňuje Polišenský.

Také eventové firmy hlásí propad příjmů. Řada z nich ale našla způsob, jak se se svými službami dostat i "do on-linu".

"I přesto, že není možné pořádat klasické firemní večírky, organizovali jsme letos více vánočních eventů než loni. A bylo to možné jen díky tomu, že jak naši stávající klienti, tak nové firmy se přizpůsobili situaci a byli nakloněni variantě přesunout vánoční večírek do on-line prostředí," říká pro Aktuálně.cz Martina Kafková, zakladatelka agentury M-Ocean, která organizuje eventy a workshopy.

Na druhou stranu ovšem její firma zaznamenala propad u ostatních eventů během roku, tedy firemních teambuildingů, letních festivalů a podobných akcí, které není možné v on-line podobě zorganizovat. "Už nyní víme, že jsme na 20 procentech plánovaného obratu na letošní rok," říká Kafková.

Obejdeme se bez nich, vzkazují zaměstnanci

A jak takový "nouzový" on-line večírek vypadá? Má podobný program jako ten klasický. "Může mu předcházet rozeslání večírkového paketu pro každého z účastníků - zahrnuje například víno, oříšky, něco sladkého nebo krabičku sushi. Samotné setkání se zahájí oficiální částí, v jejímž rámci vedení firmy shrne hospodářské výsledky za předchozí období, poté se nastíní plánované změny a další vývoj společnosti. Nechybí ani informace o rozpočtu na příští rok, připomenutí dlouhodobých cílů, případně ohodnocení jednotlivců," popisuje Tomáš Surka, ředitel personálně-poradenské společnosti Quanta.

Pak následuje neformální část zaměřená na zábavu. "S tím, jak koronavirus přestává být novinkou, přibývá receptů na různé firemní hry, soutěže a další zábavu v on-line prostoru. Zaměstnanci mohou soutěžit v oblíbeném kvízu, lze také najmout známého moderátora, kouzelníka nebo komika se stand-up výstupem," dodává Surka, podle něhož se práce a zábava v on-line prostředí s koronavirem hodně rozšířily.

Firmy se naučily a dále učí, jak prostřednictvím videokonferencí pořádat porady, školení, různé tréninky a teď i firemní večírky.

Podle průzkumu personálněporadenské společnosti Hays zrušení vánočního večírku zaměstnancům, na rozdíl od podnikatelů, zase tak nevadí. Celých 65 procent respondentů uvedlo, že absencí vánočních večírků nijak netrpí. O večírky buď zájem nejeví (33 procent), nebo je jim to v zásadě jedno (32 procent).

Každoroční předvánoční setkání s kolegy postrádá jen 35 procent respondentů. "Vánoční večírky či další společné firemní aktivity obvykle nejvíce ocení zaměstnanci, kteří jsou ve firmě noví. Pro nováčky je to ideální způsob, jak se seznámit s kolegy, s nimiž třeba běžně nepřijdou do kontaktu tak často. Nebo jak poznat své spolupracovníky v jiném, neformálním prostředí," uvádí Kristýna Králová z Hays.

Téměř polovina dotazovaných uvedla, že jejich společnost jim letos jinou alternativu k vánočnímu večírku nenabídla. Večírek v on-line podobě pak hlásilo 12 procent respondentů.

"Závěr roku je typický také pro různé firemní charitativní aktivity. Společnosti častěji v letošním roce nabízí svým lidem možnost přenechat částku, kterou by jinak firma věnovala na vánoční dárky pro zaměstnance, charitativním organizacím. Podle 44 procent dotázaných jejich zaměstnavatelé přispívají charitě každoročně, 21 procent respondentů uvedlo, že jejich firma plánuje přispět v letošním roce některé charitativní organizaci právě se závěrem roku," doplňuje Králová.

Podle ní přesun řady firemních aktivit do on-line prostředí neznamená, že by klasickým vánočním večírkům do budoucna "odzvonilo". "Pokud to okolnosti a ekonomická situace podniků dovolí, budou v dalších letech na tuto tradici navazovat," dodává personalistka.