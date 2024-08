Propuštěné vězně vítali Scholz i Biden s Harrisovou, v Rusku čekal na letišti Putin

Severoatlantická aliance ve čtvrtek ocenila výměnu 26 vězňů mezi Ruskem a Západem jako příklad spolupráce mezi spojenci v NATO. Propuštění v Rusku vězněného amerického novináře Evana Gershkoviche nebo ruského opozičníka Vladimira Kara-Murzy uvítal také šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell, Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva nebo britský premiér Keir Starmer.

Propuštěný novinář Evan Gershkovich v objetí se svou matkou po příletu do USA. | Foto: Reuters

Zprávu o výměně ocenily i ruská opoziční aktivistka Julija Navalná nebo vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská, která to má za povzbudivou zprávu pro své vězněné spoluobčany.

"Vítáme dnešní propuštění několika politických vězňů z Ruska. Dohodu, která jim zajistila svobodu, vyjednalo několik spojenců NATO, kteří spolupracovali. Svoboda médií a právo na pokojnou opozici jsou pro každou fungující společnost zásadní. Vyzýváme k propuštění všech neoprávněně vězněných," uvedla mluvčí NATO Farah Dakhlallahová.

Podle Borrella je pro EU "úlevou", že se podařilo z Ruska a Běloruska osvobodit politické vězně, mezi nimiž jsou i občané unijních zemí. Vrchní unijní diplomat zdůraznil, že na zprostředkování dohody má důležitý podíl Turecko.

Úřad OSN pro lidská práva vyjádřil úlevu a vyzval k propuštění všech novinářů a obhájců lidských práv, kteří jsou vězněni za výkon své profese. "Musí mít možnost pracovat v bezpečí a beze strachu," uvedl úřad Volkera Türka.

Britský premiér Starmer slíbil, že bude Rusko dál tlačit k dodržování svobody vyjadřování.

"Byla to obrovská, dlouhá a velmi náročná práce, vyjednávání trvala několik let," uvedla Navalná. "Je radost, že se všichni dostali ze zajetí. Každý propuštěný politický vězeň je obrovským vítězstvím a důvodem k oslavě. Nikdo by neměl být držen (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem jako rukojmí, vystaven mučení nebo ponechán napospas smrti v jeho věznicích," uvedla ruská politička, jejíž manžel a velký odpůrce Kremlu Alexej Navalnyj v únoru zemřel za nevyjasněných okolností v ruské věznici za polárním kruhem. K příspěvku přidala seznam propuštěných a vyjmenovala ty, které je podle ní ještě potřeba osvobodit.

Exilová vůdkyně běloruské opozice Cichanouská doufá, že výměna vězňů bude povzbudivým znamením pro politické vězně v její zemi. Výměnu má za dobrý precedent, který by mohl přispět k propuštění vězněných Bělorusů. Podle pozorovatelů je v Bělorusku téměř 1400 politických vězňů, převážně z období potlačení rozsáhlých protestů v roce 2020.

Propuštěné přivítali Scholz i Biden, v Rusku Putin

Někteří lidé propuštění z ruských věznic se tam báli o své zdraví a dokonce i o život. Po uvítání skupiny lidí osvobozených během výměny vězňů to v noci na pátek řekl německý kancléř Olaf Scholz. Setkání se skupinou lidí, z nichž někteří strávili v ruských věznicích i několik let, označil za velmi emotivní.

V rámci největší výměny vězňů od konce studené války zamířilo z Ruska na západ 16 lidí, opačným směrem deset. Většina z lidí propuštěných Moskvou přiletěla na německé letiště Kolín-Bonn, kde je v noci přivítal Scholz, který kvůli tomu přerušil dovolenou.

Z Ruska se dostala například rusko-americká novinářka dříve žijící v Česku Alsu Kurmaševová, političtí oponenti režimu prezidenta Vladimira Putina Vladimir Kara-Murza a Ilja Jašin, ochránce lidských práv ze sdružení Memorial Oleg Orlov či několik spolupracovníků zesnulého opozičního předáka Alexeje Navalného.

Americký prezident Joe Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová uvítali ve Spojených státech novináře Evana Gershkoviche a Alsu Kurmaševovou a bývalého příslušníka americké námořní pěchoty Paula Whelana.

"Dnešek je mocnou ukázkou toho, proč je v dnešním světě důležité mít přátele," řekl již před příletem trojice Biden. Zvláště ocenil Německo, které v rámci výměny předalo Rusku usvědčeného vraha Vadima Krasikova, který si v německém vězení odpykával doživotní trest za vraždu Čečence s gruzínským občanstvím, jenž byl odpůrcem ruského režimu.

Do výměny se zapojilo také Bělorusko, Polsko, Slovinsko a Norsko.

Letadlo s ruskými vězni, které v rámci velké výměny propustily západní země, ve čtvrtek večer přistálo v Moskvě. Na letišti uvítal propuštěné prezident Vladimir Putin.