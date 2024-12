Před činem se izoloval. Vrah šéfa pojišťovny se odmlčel a odjel meditovat do Asie

Šestadvacetiletý Luigi Mangione, kterého policie obvinila z vraždy šéfa americké pojišťovny UnitedHealthcare, pocházel z dobře situované rodiny, byl vzorným studentem a podle jeho kamarádů neměl žádné nepřátele. O to více svým činem šokoval. Deník The New York Times v rozsáhlém profilu popisuje pozadí toho, jak zdánlivě spokojený mladý muž propadl chmurným myšlenkám a izoloval se od svého okolí.

1:11 V americkém New Yorku neznámý muž zastřelil šéfa pojišťovny United Healthcare | Video: Associated Press