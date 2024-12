Vražda šéfa pojišťovny šokovala USA. Střelec se převlékl v Central Parku a zmizel

Tři slova napsaná na munici. Záběr na usmívajícího se střelce, lahev vody a předplacený mobilní telefon, který se obvykle používá k dočasné nebo anonymní komunikaci. Americká policie má v případě vraždy Briana Thompsona, šéfa největší tamní zdravotní pojišťovny UnitedHealthcare, několik indicií. Přesto po pachateli, který si na něj počkal a zastřelil ho v centru New Yorku, stále intenzivně pátrá.

Thompsonovu vraždu zachytily bezpečnostní kamery. Na záběrech je vidět, jak pachatel v kapuci, s batohem na zádech a tlumičem vybavenou zbraní v ruce vychází zpoza auta ve chvíli, kdy padesátiletý muž přichází k hotelu Hilton v New Yorku na Manhattanu. Tam měl mít šéf pojišťovny UnitedHealthcare ve středu v sedm hodin ráno tamního času domluvenou schůzku s investory. Následně se vrah zastaví, zamíří a několikrát vystřelí.

"Pachatel nejdříve střelil Thompsona do zad, pak pokračoval ve střelbě, zatímco se k němu přibližoval," popsal šéf detektivů newyorské policie (NYPD) Joseph Kenny. Thompson byl následně v kritickém stavu převezen do nemocnice, kde jej po pár desítkách minut prohlásili za mrtvého. Dokonale zahalený pachatel z místa činu ujel na elektrokole směrem do známého Central Parku, kde se v ústraní zřejmě převlékl. Další informace o jeho pohybu zatím nejsou známé.

Policisté od samého počátku rozjeli obrovskou pátrací akci. Muže hledají i s pomocí helikoptér, dronů či psů. Nyní nabízejí 10 000 dolarů (okolo 240 tisíc korun) za informace, které povedou k jeho zatčení. Postupně pak vyplouvají na povrch různé skutečnosti.

Muž se před vraždou ubytoval v hostelu na Upper West Side, kde použil falešný průkaz totožnosti a zaplatil v hotovosti. Toto zjištění se ukázalo jako velmi důležité, jelikož právě zde jej zachytily kamery. A to sice s kapucí na hlavě, ale s nezakrytým obličejem. Jde o jediný takový záběr. Podle stanice ABC News se tak stalo, když flirtoval s recepční.

K získání otisků a ztotožnění by pak mohla přispět i plastová lahev a předplacený mobilní telefon. Věci, které policisté našli na místě činu a z dostupných kamerových záznamů předpokládají, že patřily právě pachateli.

Motiv činu pak policisté rozklíčovávají i na základě nábojnic, které nalezli před hotelem. Byla na nich vyryta slova deny, depose, defend (odmítat, sesadit, bránit). Spekuluje se, že tím vrah mohl odkazovat na knihu právního experta Jaye Feinmana z roku 2010 zvanou Delay, Deny, Defend: Why insurance companies don't pay claims and what you can do about it (Zdržovat, odmítat, bránit se: Proč pojišťovny odmítají proplácet péči a co s tím můžete dělat). Podle listu New York Post policisté tuto možnou spojitost intenzivně prošetřují.

V tomto kontextu stojí za povšimnutí, že manželka zastřeleného šéfa pojišťovny UnitedHealthcare pro televizi NBC News řekla, že její muž dostával pravidelně výhrůžky. "V zásadě nevím, nedostatečné (pojistné) krytí?" okomentovala důvody. "Neznám detaily. Jenom vím, že říkal, že mu nějací lidé vyhrožovali," dodala. To potvrdili i zástupci z pojišťovny, ale údajně šlo vzhledem k Thompsonovu zaměstnání o běžnou záležitost.

Policisté přitom podle amerických médií zatím předpokládají, že pachatel nebyl nájemným vrahem, ale zcela jistě byl prý zkušeným střelcem. Na videu je totiž vidět, že na chvíli palbu musel přerušit kvůli nějakému technickému problému, avšak rychle jej dokázal vyřešit. Do New Yorku měl dorazit deset dní předem, pravděpodobně z Atlanty. "Jeho čin byl promyšlený", řekla dle CBS News komisařka u newyorské policie Jessica Tischová.

Samotný Brian Thompson se šéfem největší americké zdravotní pojišťovny, která sídlí ve městě Minnetonka ve státě Minnesota, stal v dubnu roku 2021. Letos v květnu na něj společně s dalšími vysoce postavenými muži ve společnosti podal žalobu penzijní fond hollywoodských hasičů. Lidé z UnitedHealthcare podle americké stanice CNN měli nadhodnotit akcie společnosti tím, že nezveřejnili antimonopolní vyšetřování amerického ministerstva spravedlnosti.

Pojišťovna UnitedHealthcare má pak za sebou i další sporné momenty. Americký Senát v říjnu publikoval zprávu, která kritizuje pojišťovny za odmítání účtů za péči pro starší pacienty po pádech či infarktech. Podle amerického listu The New York Times zpráva obzvláště upozorňovala na situaci v UnitedHealthcare, kde mezi lety 2020 a 2022 narostl z 11 na téměř 23 procent podíl odmítnutých účtů spojených s péčí při rekonvalescenci.

Investigativní skupina ProPublica pak v listopadu zveřejnila článek, kde popisovala agresivní praktiky pojišťovny také v souvislosti s péčí o duševní zdraví. Zástupci UnitedHealthcare údajně za pomoci nelegálního algoritmu hledali lékaře, kteří "poskytují příliš terapie", a pacienty, "o nichž se domnívali, že jí dostávají příliš". Nezřídka bylo závěrem ukončení pojistky a lidé si výlohy museli zaplatit sami.