Z oběti terčem nenávisti. Američané na sítích oslavují vraždu šéfa pojišťovny

Americká policie v pondělí dopadla muže obviněného z vraždy Briana Thompsona, který šéfoval jedné z největších tamních zdravotních pojišťoven UnitedHealthcare. Mnozí Američané však na sociálních sítích zastřelení Thompsona oslavují. Dávají tak najevo svůj vztek na to, jak funguje americký systém zdravotního pojištění.

V americkém New Yorku neznámý muž zastřelil šéfa pojišťovny United Healthcare | Video: Associated Press

Data zveřejněná minulý týden ukázala, že na sociální síti X hned šest z deseti statusů souvisejících s vraždou Thompsona, na které uživatelé nejvíce reagovali, "vyjadřovalo explicitní nebo implicitní podporu vraždy či oběť očerňovalo". Desítky tisíc lidí na Facebooku pak reagovali smajlíkem vyjadřujícím smích na příspěvek UnitedHealthcare, v němž oznamovala úmrtí Thompsona.

"Je to velmi znepokojivé, protože takové prostředí zvyšuje riziko spáchání podobných činů," okomentoval to pro list The New York Times Alex Goldenberg, hlavní analytik organizace Network Contagion Research Institute, která průzkum provedla.

Padesátiletý ředitel pojišťovny Thompson byl zavražděn na Manhattanu v New Yorku minulou středu ráno před hotelem Hilton, kde se konala výroční konference pro investory mateřské společnosti UnitedHealthcare. Z dostupných záběrů sdílených na sociálních sítích lze usuzovat, že střelec na místě patrně několik minut vyčkával, než se k Thompsonovi přiblížil zezadu a začal střílet. Policie v souvislosti s vraždou zadržela 26letého Luigiho Mangioneho.

Vražda spustila v online prostředí průchod hněvu vůči systému zdravotního pojištění v USA. To ve Spojených státech funguje na komerčním základě a je dobrovolné. Američané se tak musí spoléhat na síť soukromých poskytovatelů, komerčních pojišťoven a státních programů, které ale fungují pouze pro omezené množství lidí.

V praxi to znamená, že miliony Američanů žádné zdravotní pojištění nemají. A těm, co ho mají, odmítají pojišťovny některé výdaje proplácet.

Americký Senát v říjnu publikoval zprávu, která kritizuje pojišťovny za odmítání proplácení účtů za péči pro starší pacienty po pádech či infarktech. Podle listu The New York Times zpráva obzvláště upozorňovala na situaci v UnitedHealthcare, kde mezi lety 2020 a 2022 narostl z 11 na téměř 23 procent podíl odmítnutých účtů spojených s péčí při rekonvalescenci. Investigativní skupina ProPublica minulý měsíc zveřejnila článek, kde popisovala agresivní praktiky pojišťovny v souvislosti s péčí o duševní zdraví.

Právě tyto skutečnosti mohly zadrženého Luigiho Mangioneho k jeho činu motivovat. Na nábojnicích, které policisté našli na místě činu, byla vyryta slova deny, depose, defend (odmítat, zdržovat, bránit). Ty v USA všeobecně odkazují na strategie, pomocí kterých se zdravotní pojišťovny vyhýbají pokrývání výdajů za péči.

Sám Mangione podle zjištění The New York Times trpěl silnými bolestmi zad a loni byl na operaci. V textu, který u něj našla policie, kritizoval zdravotní pojišťovny v USA a odsuzoval společnosti, které "dál vykořisťují naši zemi a mají z toho ohromné zisky, protože americká veřejnost umožňuje, aby jim to prošlo".

Na vykořisťování ze strany zdravotních pojišťoven přitom upozorňovali i mnozí komentující na sociálních sítích. "Jeho společnost (UnitedHealthcare) zadlužila několik členů mé rodiny, kteří budou peníze splácet po zbytek svého života. A odepřela přístup k péči mému strýci, který poté umřel. Brian Thompson zabíjel lidi. Tečka," citoval deník The Independent jednoho z komentujících.

"V současné době zbankrotuje více než tisíc lidí denně, a to výhradně kvůli lékařským výdajům. Každý, kdo dokáže vydělat miliony dolarů dohlížením na takový systém a v noci dobře spát, si nezaslouží můj soucit," prohlásil Beau Forte, bývalý kandidát americké Strany zelených do Kongresu.

Podle blízkovýchodní zpravodajské stanice al-Džazíra vydělala UnitedHealthcare v roce 2023 přes 280 miliard dolarů (více než 6,6 bilionu korun). Sám Thompson měl mít roční plat 10,2 milionů dolarů (téměř 245 milionů korun).

"Tento finanční kontext je klíčový, vezmeme-li v úvahu například nedávný případ chronicky nemocného studenta vysoké školy v USA, který údajně musel zaplatit 800 tisíc dolarů (přes 19 milionů korun) za lékařské výlohy, když mu v UnitedHealthcare odepřeli jejich pokrytí," napsala al-Džazíra.

Mangione je podle vyšetřovatelů obviněný z vraždy, nedovoleného držení zbraně, padělání dokumentů a poskytnutí nepravdivých informací policii. Zůstává ve vazbě v Pensylvánii, kde jej policisté na základě tipu zatkli po návštěvě restaurace rychlého občerstvení McDonald’s u města Altoona.