Tuhle výhodu proti Rusku dosud neměli. Ukrajinci v Kurské oblasti bojují úplně jinak

Ukrajinské jednotky získaly díky boji na ruském území výhodu, kterou ve válce doposud neměly. Nemusí bránit žádné z měst v Kurské oblasti, protože jsou ruská, což jim dodává flexibilitu, vysvětluje odborník na válčení z amerického think-tanku RAND Corporation Michael Bohnert.

Dříve Ukrajina bojovala s Ruskem pouze na svém území. Hlavní snahou byla obrana a to napadenou zemi znevýhodňovalo. Změnilo se to letos v srpnu, kdy ukrajinské síly vtrhly do jihozápadní ruské oblasti okolo Kurska a zabraly asi 1295 čtverečních kilometrů.

Odborníci na válečné konflikty se shodli, že přestože boj na území vlastní země přináší výhody, obrana zamezuje strategickému postupu. Proto je nyní válčení v Kurské oblasti pro Ukrajinu přínosnější.

"Prostě bojujete tam, kde je to výhodné, a stáhnete se, když to výhodné není. A to je opravdu efektivní způsob boje," popisuje Bohnert pro Business Insider s tím, že to mohou vojáci činit bez následků, což v případě bojů na Ukrajině není.

Osady v Kurské oblasti nejsou ukrajinské, takže jednotky Kyjeva se mohou samy rozhodnout, zda budou bojovat nebo se bránit z nejvýhodnějších pozic, na kterých se mohou opevnit. "Pokud jsou v menšině, prostě se stáhnou jinam," doplňuje expert.

Rusko postupně dobývá některá území v Kurské oblasti zpět. Není ale jisté, zda a za jak dlouho se mu podaří získat je všechna. "Rusko zatím obsazuje ty části, které je snadné získat zpět. Jinde to bude mít mnohem těžší. "Bude to pro ně nákladné, protože Ukrajina si teď může vybírat, kdy a kde se bude bránit," upozorňuje válečný expert ze Stimsonova centra William Alberque.

"Pro Ukrajinu je nyní velmi snadné provést nějaký bojový ústup z území, které nikdy nemohla legitimně držet," dodává. Ukrajinci už dříve oznámili, že operace v Kurské oblasti mají jako hlavní cíl zmocnit se území, které by mohli vyměnit při vyjednávání.



Boje v této oblasti pro ně mají ale i jiné výhody. K situaci se pro Business Insider už v minulosti vyjádřil odborník na vojenskou strategii z think-tanku Royal United Services Institute Matthew Savill. Expert, který pracoval také jako zpravodajský analytik na britském ministerstvu obrany, řekl, že ukrajinskou motivací k udržení tohoto území může být záměr, že "pokud se postaví do silné obrany, mohou nechat Rusy účinně vykrvácet".

Podle Alberqua je důležité, aby si Ukrajina ohledně zabrané ruské oblasti položila otázku, kde se v ní může bránit a která místa jsou pro boj s Rusy vhodná. Ukrajina by podle něj mohla vytvořit "zóny smrti" a "pasti, které by Rusko zpomalily". "Nemusí bránit celou oblast," uvádí.

Zatímco Rusko okupuje oblasti, jako je Krym a Donbas, a prohlašuje, že si je hodlá ponechat, Ukrajina se nemusí obávat toho, co se stane s ruským územím, kterého se podle potřeby případně vzdá. Podle odborníků jí to umožňuje přistupovat k válce jinak. "Pro velitele je to obrovská operační výhoda, kdy nemusíte kreslit žádné čáry v písku," říká Alberque.

Podle něj se ukrajinské síly nemusí v Rusku na rozdíl od svého území "dívat na terén". "(Na Ukrajině) se nedívají jen na obranyschopné pozice, ale také na symboliku obývaných míst, které patří Ukrajině, kde žijí Ukrajinci a které mají hluboké kořeny v jejich historii," přemítá expert.

"Demoralizace ze ztráty ukrajinské vesnice je úplně jiná než vzdát se té ruské, o kterou Ukrajinci vůbec nestojí," uzavírá Alberque.

