Masivní operace a konečně drtivý úspěch, jásali Rusové. Sám Putin nadšení zpražil

Ruský prezident Vladimir Putin a tamní militantní blogeři tlumí počáteční optimismus ohledně operací u ukrajinské vesnice Avdijivka. Začínají mluvit o tom, že v oblasti namísto "bojových operací" vedou pouze "aktivní obranu". Americký Institut pro studium války (ISW) k tomu podotýká, že ruské jednotky na místě nedosáhly dalších zisků a tempo jejich útoků zřejmě slábne.

"Co se týče protiofenzivy, která údajně uvázla na mrtvém bodě, tak podle mě zcela selhala," uvedl Vladimir Putin. | Video: Reuters

"To, co se nyní děje podél celé kontaktní linie, se nazývá aktivní obrana. Naše vojska zlepšují svá postavení prakticky na celém tomto území. Na poměrně velkém prostoru. To se týká i směru na Kupjansk, Záporoží i Avdijivku," uvedl v neděli Putin ve vysílání ruské státní televize Rossija 1. Také dodal, že ukrajinská protiofenziva podle něj jen neuvázla na mrtvém bodě, ale zcela selhala.

Právě jeho slova o tom, že se Rusové v regionu uchylují pouze k "obraně", mohou být podle ISW pokusem o zmírnění původně přehnaného očekávání o ruském postupu. Optimistické vyhlídky stejně tak nyní brzdí i významní ruští blogeři, upozorňuje institut.

Ti zpočátku zveřejňovali přehnaná a těžko ověřitelná tvrzení o rychlém postupu na frontové linii o více než 10 kilometrů, a podle ISW tak pravděpodobně zveličovali míru ruských úspěchů během počátečních útočných operací. Rozsah operace neskrývali ani Ukrajinci, kteří hovořili o největší ruské akci od jara. "(Rusové) útočí vším, co mají k dispozici. Aktivně zapojují letectvo," citovala v pátek Ukrajinska pravda Vitalije Barabaše, šéfa Avdijivské městské vojenské správy.

V posledních dnech však někteří blogeři poznamenávají, že ruské síly snížily tempo ofenzivních operací v okolí Avdijivky, a přiznávají, že na místě probíhají intenzivní boje. Mnozí z nich se také na základě zjištění ISW uchylují k autocenzuře a omezují zprávy o ruských taktických akcích v této oblasti.

ISW podotýká, že po prozkoumání geolokačních záběrů ruská vojska v oblasti nezískala téměř žádné pozemní zisky. Podle institutu je nepravděpodobné, že by tam Rusové dosáhli v blízké době významnějšího průlomu. "Ruské síly však budou pravděpodobně v tomto sníženém tempu pokračovat v ofenzivních operacích i v nejbližší době a budou i nadále představovat hrozbu pro ukrajinské síly v oblasti, přestože je nepravděpodobné, že by v současnosti dosáhly rozhodujícího průlomu nebo obklíčení Avdijivky," píše ISW.

Mimo to rovněž uvádí, že Rusové útočili i na jiných místech na východě Ukrajiny a že někde postoupili. Menších zisků podle institutu dosáhly také ukrajinské ozbrojené síly, které v neděli pokračovaly v protiofenzivě proti okupační armádě u Bachmutu a v západní části Záporožské oblasti. "Mírně pokročily jižně od Bachmutu," dodává ISW.

Strašlivý útok v ukrajinské Hrozi. Ukázal, kam jsou ruští okupanti schopni klesnout (6. 10. 2023)