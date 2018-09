Večírky, pivo a sex? Trumpův kandidát se hájí proti obvinění z pokusu o znásilnění

Soudce Brett Kavanaugh a doktorka Christine Blasey Fordová, která ho obvinila, že se ji v roce 1982 během studentského večírku pokusil znásilnit, budou vypovídat v americkém Senátu.

Washington - Po několika dnech strávených v New Yorku, kde se účastnil Valného shromáždění OSN, je americký prezident Donald Trump zpět v Bílém domě. A je to návrat doprostřed washingtonského politického hurikánu.

Čtvrtek bude jedním z nejnapínavějších dnů dosavadního Trumpova prezidentství. Může se rozhodnout, zda Trump na desetiletí dopředu zásadně ovlivní složení a rozhodování Nejvyššího soudu USA.

"Nejsem dnes tady, protože bych chtěla. Jsem vyděšena," řekne ve čtvrtek před legislativním výborem Senátu jednapadesátiletá Christine Blasey Fordová, která obvinila Trumpova kandidáta na nejvyššího soudce USA Bretta Kavanaugha, že se ji v roce 1982 během středoškolského studentského večírku pokusil znásilnit.

"Jsem tady, protože věřím, že je má občanská povinnost vám říct, co se stalo, když jsme byli s Brettem Kavanaughem na střední škole," píše Fordová ve svém písemném svědectví.

Kavanaugh, který bude ve čtvrtek v Senátu vypovídat po Fordové, obvinění kategoricky odmítá. "Vždy jsem se k ženám choval uctivě a s respektem," uvedl v pondělí pro televizi FOX News. V tomto rozhovoru taky kromě jiného řekl, že celou střední školu a ještě dlouho poté byl panic.

"Nebyl jsem tehdy perfektní, stejně jako nejsem perfektní dnes," stojí pak v jeho připraveném prohlášení pro Senát. "Pil jsem pivo s přáteli, většinou o víkendech. Někdy jsem jich měl až moc. Ze zpětného pohledu jsem dělal na střední škole věci, které bych si raději odpustil. Ale nikdy jsem neudělal nic, co by se jen vzdáleně podobalo tomu, co popisuje doktorka Fordová."

Bláznivé město jménem Washington

Mezitím se však proti němu objevila další dvě obvinění, podle serveru Politico dokonce tři. Podle jedné z žen, Julie Swetnickové, se měl Kavanaugh ještě se svým spolužákem v 80. letech pokoušet "opíjet nezletilé dívky, aby je pak mohli znásilnit".

Swetnicková si prý "jasně pamatuje" domácí večírky, kdy mladíci čekali ve frontě před místností, až na ně "dojde řada na dívku uvnitř". Měl mezi nimi být i Kavanaugh.

Své podepsané svědectví Swetnicková zveřejnila prostřednictvím právníka Michaela Avenattiho. Ten zastupuje také Stephanii Cliffordovou, známou jako pornoherečka Stormy Daniels, která tvrdí, že měla aféru se samotným Donaldem Trumpem.

"Nevím, kdo to je, nikdy se to nestalo. Tohle je bláznivé město, je to pomlouvačná kampaň," reagoval na nová obvinění soudce Kavanaugh.

Rovněž podle prezidenta Trumpa jde o "falešná obvinění". Trump ale ve středu poprvé nechal otevřenou možnost, že čtvrteční vystoupení Fordové a Kavanaugha v Senátu může změnit jeho názor. "Uvidím, co se stane zítra. Budu se dívat. Věřte nebo ne, uvidím, co bude řečeno. Je možné, že budou přesvědčiví," uvedl Trump.

Na vlásku jednoho hlasu

Vedoucí představitelé republikánů v Senátu tvrdí, že prezidentova kandidáta do Nejvyššího soudu prosadí. Už na pátek tak naplánovali hlasování legislativního výboru a hned po víkendu by měl o Kavanaughovi rozhodovat celý Senát.

"Jsem přesvědčen, že zvítězíme," uvedl Mitch McConnell, šéf republikánů v Senátu. Obvinění, se kterým přišla Christine Blasey Fordová, ale už zdrželo celý schvalovací proces. A ohrozilo křehkou většinu hlasů (51 ku 49), kterou republikáni k potvrzení Kavanaugha potřebují.

Republikáni mohou ztratit maximálně jeden hlas, jenže už tři z nich - senátorky Liza Murkowskiová, Susan Collinsová a senátor Jeff Flake - potvrdili, že se rozhodnou až po čtvrtečních svědectvích Fordové a Kavanaugha.

"Není to o tom, zda je soudce Kavanaugh kvalifikovaný," uvedla váhající republikánská senátorka Murkowskiová. "Jde o to, zda věřit ženě, že se v jednu chvíli svého života stala obětí (sexuálního napadení)."

"Budu přilepena k televizi," citoval senátorku Collinsovou, která není členkou legislativního výboru a vystoupení Fordové a Kavanaugha bude sledovat ve své kanceláři, časopis Time.

Pravda a špína v éře #MeToo

Christine Blasey Fordová, která přednáší psychologii na Stanfordově univerzitě v Kalifornii, ve svém svědectví tvrdí, že opilý Kavanaugh ji během údajného pokusu o znásilnění strhl na postel, zalehl ji a chtěl ji svléknout.

"Snažila jsem se křičet o pomoc. Když jsem to udělala, Brett mi dal ruku přes ústa, aby křičení zastavil. To mě nejvíce vyděsilo a mělo největší dopad na můj život," stojí v připraveném prohlášení doktorky Fordové.

Nejen v Senátu půjde ve čtvrtek o velké drama. Celá kauza se odehrává ve vypjaté společenské a politické atmosféře. V éře hnutí #MeToo a zároveň pouhých šest týdnů před volbami do Kongresu.

Obě strany, republikáni i demokraté, a za nimi jejich aktivisté se navzájem obviňují ze špinavých, pomlouvačných kampaní. A snaží se motivovat své voličské základny.

Ve hře je opravdu hodně, nejvíce pro prezidenta Trumpa. S Kavanaughem, který by byl už druhým kandidátem, jehož by Trump prosadil do Nejvyššího soudu, by se poměr sil v devítičlenném soudu převrátil na stranu konzervativců.

Unikne Trumpovi jeho zápis do historie?

Vzhledem k tomu, že soudci jsou jmenováni doživotně, by mohlo jít o nejdlouhodobější dědictví celého Trumpova prezidentství. Dalších dvacet třicet let by se soud v tak důležitých otázkách, jako jsou svatby homosexuálů, legálnost interrupcí nebo obecně role federální vlády a státu v životě Američanů, přikláněl ke konzervativnějšímu, restriktivnějšímu pohledu.

Pokud by Trump musel Kavanaugha stáhnout, do listopadových voleb do Kongresu by už nestačil nominovat nového kandidáta. Přitom podle průzkumů je republikánská většina v Senátu v ohrožení. Pokud by převzali většinu demokraté, žádného skutečně konzervativního kandidáta by prezidentovi neschválili.

Trumpovi by historická šance zásadně ovlivnit podobu Nejvyššího soudu USA unikla mezi prsty.