Ve Wisconsinu kvůli střelbě na černocha pokračovaly protesty, muž je ochrnutý

Ve wisconsinském městě Kenosha pokračovaly druhou noc po sobě nepokoje vyvolané nedělní policejní střelbou do zad černocha. Podle rodiny je nyní muž od pasu dolů ochrnutý a lékaři zatím nevědí, zda to bude trvalý stav. Noční protesty se konaly navzdory zákazu vycházení a policie použila proti stovkám účastníků slzný plyn. Lidé na policisty střežící budovu soudu házeli zápalné lahve.

Guvernér Wisconsinu Tony Evers kvůli tomu odpoledne vyhlásil stav nouze a ohlásil, že zdvojnásobí počet nasazených příslušníků Národní gardy na 250.

Podle agentury AP se Kenosha, ležící na břehu Michiganského jezera, stává dalším ohniskem rasových nepokojů, které v USA vyvolala smrt černocha George Floyda, jenž zemřel při brutálním policejním zatýkání v Minneapolisu.

Obětí policejní střelby v Kenoshe byl devětadvacetiletý černoch Jacob Blake, který utrpěl vážná zranění. Video incidentu pořízené mobilním telefonem ukazuje, že policisté se jej snažili zadržet, když nastupoval do auta, a pak na něj strážník bílé pleti začal střílet. V autě, do kterého chtěl Blake nasednout, byly tři jeho děti ve věku od tří do osmi let.

Ochrnutý od pasu dolů

Blakeův otec řekl listu Chicago Sun-Times , že jeho syn je ochromen od pasu dolů poté, co jej do zad zasáhlo osm policejních střel, a lékaři nevědí, zda zranění bude trvalé. "Co ospravedlnilo všechny ty výstřely? Co ospravedlní, co se dělo před mými vnoučaty? Co to děláme?" ptal se Jacob Blake starší. Později médiím řekl, že jeho syna zasáhlo sedm kulek.

"Bude se muset stát zázrak, aby mohl Jacob Blake ml. ještě někdy chodit," řekl na tiskové konferenci právník rodiny Blakeových Ben Crump. Kulky údajně Jacobovi, který je hospitalizován v Milwaukee, přerušily míchu a roztříštily obratle. Jiný právní zástupce před novináři ohlásil civilní řízení ve snaze "dohnat pachatele k odpovědnosti" a zajistit Blakeovi peníze na potřebnou péči.

Policie se zatím k nedělnímu zásahu podrobně nevyjádřila. Označila jej za reakci na telefonátem ohlášenou domácí hádku, nevyjasnila ovšem, zda byl Blake ozbrojen, ani proč policisté začali střílet. Muž, který incident zachytil na videu, vypověděl, že viděl Blakea v šarvátce se třemi policisty a před palbou je slyšel volat "Zahoďte ten nůž". V Blakeových rukou ale nůž neviděl. Tři policisté byli prozatím postaveni mimo službu, jak je po podobných incidentech běžné.

AP poznamenala, že zástupci města a jeho bezpečnostních složek už v roce 2017 schválili, že policisté budou vybaveni kamerami na uniformách. Mělo jít o způsob, jak zvýšit odpovědnost policistů a zlepšit shromažďování důkazů mimo jiné i v situacích domácího násilí. Ale od té doby ceny zařízení stouply, objevily se politické obavy z důsledků, a tak bylo pořízení kamer odloženo. Znamená to, že policisté, kteří byli v neděli na scéně, nebyli vybaveni technologií, která by mohla poskytnout jejich pohled na incident.

Biden: Policisté se musí zodpovídat

Kandidát demokratů na příštího prezidenta Joe Biden řekl, že se tito policisté musí z činu zodpovídat. Incident odsoudil také wisconsinský guvernér Tony Evers. Republikáni obvinili demokratické politiky z uspěchaného posuzování případu.

"Nemůžeme dovolit, aby pokračoval tento koloběh systémového rasismu a nespravedlnosti," uvedl dnes Evers. "Také ale nemůžeme jít dál touto cestou škod a ničení," dodal směrem k reakci demonstrantů v Kenoshe na nedělní incident. Ke zdrženlivosti vyzývala na tiskové konferenci i matka postřeleného černocha Julia Jacksonová, která řekla, že ničení majetku "neodráží mého syna ani moji rodinu".

Bouřlivé protesty začaly už v noci na pondělí, kdy lidé zapalovali ohně a poškodili auta, rozbíjeli okna a střetli se s bezpečnostními složkami. V pondělí večer policisté vypálili slzný plyn půl hodiny po 20:00 místního času (úterních 03:00), kdy vstoupil v platnost zákaz vycházení. Snažili se rozehnat lidi skandující tradiční heslo "žádná spravedlnost, žádný mír". Demonstranti také ohrožovali policisty v kordonu, který chránil soudní budovu. V blízkosti soudu pak zůstalo podle AP několik set lidí, pokřikovali na policisty a zapalovali ohně. Vzplál také vůz na odvoz odpadu.

Kvůli nepokojům byly mobilizovány i Národní gardy Wisconsinu. Původně bylo povoláno 125 příslušníků, guvernér Evers dnes zvýšil jejich počet na 250. Mají podporovat členy místní policie a chránit "klíčovou infrastrukturu a kulturní instituce", uvádí prohlášení Eversovy kanceláře.

Blakeův případ mezitím podle AP zažehl protesty i v jiných městech. Vyšetřování střelby má na starosti wisconsinské ministerstvo spravedlnosti, přičemž na závěry se zřejmě bude čekat několik týdnů.

Video: Policisté ve státu Wisconsin vypálili několik střel do zad černocha.