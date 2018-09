Ve věku 61 let zemřel vietnamský prezident Tran Dai Quang, podlehl vážné nemoci

před 54 minutami

Ve věku 61 let v pátek zemřel vietnamský prezident Tran Dai Quang, v čele země stál od roku 2016. Vietnamská televize podle agentury Reuters bez upřesnění uvedla, že přes úsilí domácích i zahraničních lékařů podlehl ve vojenské nemocnici v Hanoji vážné nemoci. Quang do svého zvolení prezidentem v dubnu 2016 působil jako ministr veřejné bezpečnosti. Jeho volba v parlamentu tehdy byla formální, neboť ho předem do prezidentské funkce vybral sjezd vládnoucí komunistické strany. Prezident je ve Vietnamu spíše ceremoniální funkcí, ekonomické otázky spadají do kompetence premiéra. Nejvyšší postavení v triumvirátu politického vedení země má ale generální tajemník komunistické strany.