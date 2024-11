Kdy bude jasno? Ani středa nemusí přinést vítěze, v USA může nastat ojedinělá plichta

Kdy budeme znát jméno nového americké prezidenta a proč nemusí být jasno ve středu ráno? Volby v USA umí přichystat překvapení. Před osmi lety málokdo počítal s vítězstvím Donalda Trumpa a v roce 2000 byl souboj mezi Georgem Bushem a Alem Gore tak vyrovnaný, že americké televize neustále opakovaly větu "Too close to call" (Příliš těsné na určení vítěze).

Bush tehdy v nejtěsnějších volbách v americké historii vyhrál jen o stovky hlasů na Floridě. Ty letošní mezi Trumpem a Kamalou Harrisovou mohou dopadnout podobně vyrovnaně.

Průzkumy letos nikoho jednoznačně nefavorizují a rozhodne se v sedmi, možná osmi státech, kde se vítězství může přelít o malé množství hlasů na obě strany. V americkém volebním systému se "nehraje" na celkový součet z celé země, ale na počet takzvaných volitelů podle lidnatosti.

Těch je celkem 538, takže k vítězství jich kandidát potřebuje nejméně 270. Ve 42 amerických státech je podle průzkumů vše jasné. Z nich by Harrisová měla získat 226 volitelů a Donald Trump 213. Teď půjde o zbývající státy. V sedmi nelze jednoznačně určit vítěze. Specifická je situace v Iowě: do soboty byl tento stát považovaný za "Trumpův", ale respektovaná a v minulosti přesná expertka na průzkumy Ann Selzerová uvedla, že podle jejích zjištění vede Harrisová o čtyři procentní body. Tato výzkumnice jako jedna z mála přesně předpověděla, že Trump bude úspěšnější, než tvrdila většina průzkumů. A to před osmi i čtyřmi lety.

Může se tedy stát, že ve středu ráno středoevropského času bude výsledek vyrovnaný? Tedy 269 ku 269 volitelů? Za určité kombinace vítězství a proher obou kandidátů v některých státech to není vyloučené. O prezidentovi by v takovém případě rozhodoval nový Kongres, který ale z voleb také vyjde změněný, a není jasné, zda ho ovládnou republikáni, či demokraté.

Dalším problém mohou být výzvy k přepočtení hlasů nebo neuznání výsledků - tedy opakování roku 2020, kdy Trump svoji porážku neuznal a vyzval například republikánského guvernéra Georgie, aby výsledky v tomto státě, kde prohrál o 11 tisíc hlasů, necertifikoval.

"Tentokrát jsou ale jeho možnosti zvrátit výsledky horší, protože není prezident a nemá pod sebou ministerstvo spravedlnosti," řekl v podcastu Americký sen na Aktuálně.cz amerikanista Tomáš Klvaňa. Nepředpokládá ani velké násilnosti. "Někteří útočníci na Kapitol ze 6. ledna 2021 dostali tvrdé tresty a myslím, že to mnoho potenciálních násilníků odradilo," dodal.

List Financial Times ve své analýze předpovídá, že Trump neuzná porážku, pokud nebude jasná. Tedy například pokud Harrisová nevyhraje alespoň v pěti nerozhodnutých státech. Naopak neočekává, že by svoji porážku neuznali Harrisová a Demokratická strana.

Ve středu ráno tedy možná nebudeme znát s určitostí jméno příštího prezidenta Spojených států, ale velmi pravděpodobně budeme vědět, kdo ze dvou kandidátů má do Bílého domu blíž. První jasnější zprávy mohou být k dispozici po druhé hodině ráno středoevropského času, kdy už budou zavřené volební místnosti ve čtyřech nerozhodnutých státech: Pensylvánii, Michiganu, Severní Karolíně a Georgii.

