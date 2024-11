Místo, které nejspíš rozhodne o novém prezidentovi. Trump je šarlatán, zní odtud

Sychravé podzimní odpoledne má ve dvou a půl tisícovém městečku Ashland uprostřed Pensylvánie své kouzlo. Původně důlní vesnici zcela obklopují vzrostlé lesy, které září barvami. Posledních padesát let místní živila výrobna obálek, která zaměstnávala na 300 lidí. Jen pár dnů před americkými prezidentskými volbami navždy zavírá své brány. Pro některé je to jen další důkaz kolabující ekonomiky.

Pensylvánie (od naší zvláštní zpravodajky) - "Samozřejmě že to tady všichni pocítí. O práci přijde 130 lidí, nebudou mít peníze, nebudou si moct nic kupovat, ovlivní to úplně všechny," shodují se zaměstnanci podniku Tri-State Envelope Corporation, kteří si zašli na pauzu. Asi pět mužů se schovává před mírným deštěm v přístřešku před hlavní budovou závodu. V rukách zašpiněných od lepidla si zapalují cigarety.

Brian, který se ve skupince řadí mezi ty mladší, ve firmě pracuje deset let a tvrdí, že se na ně vedení vykašlalo a podnik přivedlo na buben. Zároveň ale vidí, že nejde jen o jeho práci. "Všechno je teď drahé, je obrovská inflace, Joe Biden to absolutně nezvládl," tvrdí.

Proto, i když je nezávislý volič a v minulosti volil kandidáty obou stran, bude hlasovat pro republikánského exprezidenta Donalda Trumpa. Brian je přesvědčen, že za jeho vlády se mu vedlo lépe a doufá, že se situace opět zlepší, pokud se znovu dostane k moci. Volby se konají již v úterý 5. listopadu.

Ostatní muži mají těsně před důchodem a ve společnosti pracovali skoro celý život. "Do důchodu nastoupím dřív, mě už to tolik netrápí, ale pro ostatní je to škoda," míní pracovník jménem John. Firma zavření výrobny zdůvodňuje mimo jiné snížením nákladů.

Nejdůležitější hlas

Stejně jako ostatní se John obává, že z města postupně všichni odejdou, protože jiná práce tu podle něj není. I on je nespokojený s ekonomickou situací v zemi, a nechce proto volit Kamalu Harrisovou, která podle něj naváže na Bidenovu administrativu.

Podpořit ale nechce ani Trumpa, protože mu nedůvěřuje. "K volbám přijdu, ale hlas dám někomu třetímu. Prostě tam vepíšu nějaké jméno, možná sám sebe," dodává se smíchem, odhazuje vykouřenou cigaretu a vrací se zpět do práce.

Patří mezi malou skupinu voličů, kterou se oba kandidáti ještě snaží přesvědčit. Naprostá většina je už pevně rozhodnuta, že dá hlas jedné, nebo druhé straně. Průzkumy letos ukazují na velmi vyrovnaný souboj a analytici předpovídají, že tyto prezidentské volby budou jedny z nejtěsnějších v historii.

Přitom právě na hlasech od lidí, jako je John, tolik záleží. Kvůli specifickému volebnímu systému ve Spojených státech, kdy vítěze určí celkový počet získaných volitelů, nikoliv absolutní počet získaných hlasů v celých USA, rozhoduje o nové prezidentce nebo prezidentovi sedm klíčových států (v originále swing states), v nichž bývají šance obou stran vyrovnané. Dopředu tak není jasné, zda tu vyhrají republikáni, nebo demokraté.

Všude reklamy

Právě Pensylvánie mezi ně patří a může být tím nejdůležitějším státem, který rozhodne volby. Podle průzkumů zde od sebe kandidáty dělí 0,2 procentního bodu ve prospěch Trumpa, což je však stále v rámci možné odchylky. Pensylvánie má navíc 19 volitelů, což je nejvíce ze všech sedmi klíčových států. V tak těsném souboji je proto velmi důležité vyhrát právě tady.

Podle novináře týdeníku The New Yorker Nicholase Lemanna je dobře, že jsou tyto oblasti pro volby tak důležité, protože to politiky nutí zaměřovat se na zdejší problémy. "V Pensylvánii lidem z továren a končících podniků slibují všichni prezidenti od George Bushe, že se postarají o to, aby jejich práce nebyla zrušena díky modernizaci nebo přesunuta do zahraničí, kde je levnější pracovní síla. Zatím se to ale nikomu nepodařilo vyřešit," vysvětluje.

V posledním měsíci před volbami trávili Harrisová i Trump v Pensylvánii obrovské množství času a opakovaně se scházeli s voliči ve snaze přemluvit poslední nerozhodnuté.

V televizi neustále běží reklamní spoty jednotlivých kandidátu a dálnici lemují billboardy laděné do modrých nebo červených barev. I tady, stejně jako ve zbytku Spojených států, platí, že větší města favorizují Harrisovou, zatímco venkov volí Trumpa.

Nálady ve Filadelfii

Ve Filadelfii, největším městě Pensylvánie, se to tak hemží plakáty na podporu demokratické kandidátky. Ačkoliv se tu najdou i Trumpovy stoupenci, většina lidí, kteří k volbám plánují dorazit, má jasno. "Nemám rád Kamalu Harrisovou, ale Donalda Trumpa jsem nesnášel už jako malé dítě. Není na něm nic obdivuhodného," míní Pat, který si po práci s kamarádem dává pivo v parku na břehu Schuylkill River.

V prezidentských volbách vždy volí zástupce demokratů, na lokální úrovni ale i jiné kandidáty. "K Bidenovi jsem byl hodně skeptický, ale nakonec jsem byl s jeho administrativou velmi spokojený," dodává programátor, který ve městě bydlí přes 20 let.

Jeho kamarád Steve se označuje za libertariána, který by si přál naprostou minimalizaci role státu a v minulosti hlasoval například pro republikána Rona Paula. Ani on ale nechce podpořit Trumpa. "Je to šarlatán a podvodník a nechápu, jak ho někdo může znovu chtít zvolit. Může za úpadek americké společnosti," nebere si servítky.

Podle novináře Lemanna se Američané ve větších městech více soustředí na kulturní otázky nebo na témata identity. Právě proto jim může vadit Trumpovo vystupování, jeho rasistické či sexistické poznámky nebo postoj k potratům. Chudší Američané na venkově však mají jiné starosti.

Drogy a migrace

I ve Filadelfii je ale vidět odvrácená tvář současné Ameriky. Mají tu obrovský problém s fentanylem - drogou, která ze svých uživatelů dělá v podstatě zombíky. Na ulici je tak i během dne snadné potkat člověka, který se jen nepřítomně kýve ze strany na stranu s hlavou svěšenou nebo leží bezvládně na zemi.

"Je to strašné, jsou tu drogy, protože máme otevřené hranice. Kdyby byl v úřadu Trump, prostě je zavřeme a drogy se k nám nedostanou," tvrdí Joseph, který do Filadelfie přijel studovat. Na Trumpa se dorazil podívat na jednu z jeho předvolebních akcí na okraji města a z exprezidenta byl nadšený.

V roce 2016 v Pensylvánii těsně vyhrál Trump, o čtyři roky později ho ale podobně těsně porazil Biden. Demokratické a republikánské tábory už tu jsou poměrně jasně rozdělené, a volby tak rozhodne relativně malý počet voličů. Rozhodnout může každý hlas.

Podle průzkumu stanice CNN z konce minulého týdne je ve státě nerozhodnutých jen osm procent voličů. Právě oni nakonec nejspíš určí, kdo USA povede další čtyři roky.

