Ukrajinistka: Zelenskyj je přeceňovaný. Strhává na sebe příliš pozornosti

Západ si uvědomuje, jak je Ukrajina důležitá v boji Ruska proti okolnímu světu, ale to neznamená, že si západní lídři nevšímají jejích problémů, uvádí v rozhovoru pro Aktuálně.cz ukrajinistka Lenka Víchová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je podle ní jako politická osobnost přeceňovaný. "Ale je velké dilema kritizovat vládu a prezidenta země, která je ve válečném stavu," podotýká.

Vzhledem k vyhlášenému válečnému stavu na Ukrajině, kvůli čemuž v zemi neprobíhají sociologické průzkumy, je podle Víchové obtížné odhadnout současnou podporu prezidenta Zelenského. "Časem samozřejmě lidem dochází s některými věcmi trpělivost a jeho podpora může klesat, ale to všechno bude záviset na dalším vývoji," uvádí Víchová, která se specializuje na soudobé dějiny Ukrajiny.

Zelenskyj podle ní na sebe v zemi strhává až příliš pozornosti. "Někteří lidé se tam musí držet a nebýt výraznými, protože to Zelenského a jeho okolí patrně velmi znervózňuje," míní ukrajinistka. "Na druhou stranu ale právě to, že on a jeho okolí pochází z mediálního prostředí, pomohlo Ukrajině v reklamě na Západě," dodává.

Nedávné odvolání ukrajinského velvyslance v tuzemsku Jevhena Perebyjnise považuje v době, kdy Česko předsedá Evropské unii, za nerozumné. "Ukrajinská strana k tomu uvádí důvod, že se jedná o běžnou rotaci," uvádí Víchová. "A je pravdou, že velvyslanec Ukrajiny v Německu v zemi působil osm let, což je strašně moc. A pan Perebyjnis taky přesluhoval, byl tady 5,5 roku," dodává.

Podívejte se na video v úvodu článku, kde Víchová také komentuje další chování prezidenta Zelenského.