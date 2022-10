Ukrajinci bombardovali muniční sklad v ruském Bělgorodu, zemřeli i Putinovi gardisté

12:21

Světová zdravotnická organizace (WHO) zaznamenala 620 útoků na zdravotníky od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru. Na tiskové konferenci ke zdravotním dopadům eskalujícího konfliktu to dnes oznámil šéf evropské sekce WHO Hans Kluge. Podle něj bude organizace dál pomáhat na místě.