Šéf špionů, který do detailů předpověděl invazi: V létě Rusko utrpí totální porážku

Předpověděl, jak a kdy začne ruská agrese proti Ukrajině. Teď tvrdí, že ruská armáda se rozpadá a Ukrajina do příštího léta zvítězí a osvobodí Krym i Donbas. Pětatřicetiletý generálmajor Kyrylo Budanov je náčelníkem ukrajinské vojenské rozvědky a v zemi je považován za jednoho z hlavních strůjců úspěšné ukrajinské obrany vedle náčelníka generálního štábu Valerije Zalužného.

Budanov říká, že má informace od zdrojů umístěných hluboko v Kremlu a ozbrojených složkách. O svém soupeři a nepříteli mají vysoké mínění i Rusové. Moskva označila šéfa ukrajinské vojenské rozvědky za hlavního organizátora útoku na Kerčský most, který spojuje Krym s ruskou pevninou. Výbušniny stavbu poškodily 8. října.

Tento týden Budanov v rozhovoru pro vlivný ukrajinský web Obozrevatel prohlásil, že válka skončí nejpozději příští rok v létě. "Do konce jara to skončí, do léta by veškeré boje měly skončit. Ukrajina se vrátí k hranicím z roku 1991," uvedl šéf vojenské rozvědky.

Podle něj ukrajinská armáda ještě do konce tohoto roku dosáhne úspěchů. "Výrazně postoupíme, brzy uvidíte důležitá vítězství. Doufám, že včetně Chersonu."

Už dříve Budanov několikrát zopakoval, že má cenné zdroje v ruské politice a armádě. "Lidé u moci už teď říkají, že cílem na Ukrajině už není válku vyhrát, ale neprohrát ji," tvrdí. V interview také odhadl, že Kreml nezaútočí jadernou bombou. "Teoreticky ji samozřejmě použít mohou, ale to by jen urychlilo pád a rozpad Ruska, což samozřejmě velmi dobře vědí. Nejsou tak hloupí, jak bychom chtěli, aby byli," míní šéf ukrajinských vojenských rozvědčíků.

Strmá kariéra

V dřívějším rozhovoru pro list Ukrajinska pravda Budanov podotkl, že ruský systém protivzdušné obrany na Krymu je mizerný a má velké slabiny. Konkrétnější samozřejmě být nechtěl, ani ohledně svých zdrojů.

Budanova kariéra je poměrně strmá. Vystudoval školu pozemního vojska na Vojenské akademii v Oděse, pak začal pracovat pro ukrajinskou rozvědku. Když v roce 2014 Rusko anektovalo Krym a začala válka na Donbase, šel bojovat. Utrpěl zranění a zúčastnil se podle svých slov diverzní akce na Krymu, o jejíchž podrobnostech rovněž odmítá hovořit.

K práci v rozvědce se poté vrátil a v roce 2019 explodovala pod jeho automobilem nálož. Předčasně, takže Budanov ve voze neseděl. Vyšetřovatelé zatkli v souvislosti s útokem dva Rusy, které pak soud poslal na několik let do vězení.

Do funkce náčelníka vojenské rozvědky si ho po svém zvolení prezidentem vybral Volodymyr Zelenskyj. "Je to důstojník, který prošel všemi stupni vojenské rozvědky a zná ji dokonale zevnitř. Bojoval ve válce od jejích prvních dnů, takže není žádným kabinetním teoretikem, ale důstojníkem s velkými zkušenostmi a velkou autoritou," řekl Zelenskyj při jeho jmenování.

Předpověď invaze

Zatímco Zelenskyj a další politici se snažili na přelomu loňského a letošního roku mírnit obavy z možné ruské agrese, Budanov loni v listopadu řekl, že invaze je pravděpodobná.

Nakonec se trefil v odhadu času (hovořil o lednu až únoru) i v podobě útoku: varoval, že ruská armáda se vrhne na Kyjev po zemi z Běloruska a že se Rusové pokusí obsadit Záporožskou oblast s pobřežím Černého moře. Očekával i vylodění Rusů v Oděse, ke kterému nedošlo.

Od začátku války Budanov tvrdí, že jedinou šancí, jak získat okupovaná území zpět, je síla. Podle něj je toho ukrajinská armáda schopná. V rozhovoru pro mediální skupinu RBK-Ukrajina na konci září znovu působil dojmem, že předvídá budoucnost: "Zvítězíme a vrátíme se do hranic z roku 1991. Žádné jiné scénáře nejsou a nebudou."

