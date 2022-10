Rozbořené domy, hrozba blackoutu. Ukrajinci se připravují na drsnou válečnou zimu

Ukrajinci se připravují na válečnou zimu. Do města Irpiň nedaleko Kyjeva se po ničivých ruských útocích na začátku letošního roku vrátily tři čtvrtiny obyvatel. Mnoho jejich domů je ale silně poškozeno a lidé se usilovně snaží připravit se na chladné počasí. Do Kyjevské oblasti i na celou Ukrajinu se blíží drsná válečná zima.

Hryhorij, obyvatel jednoho vícepodlažního domu v Irpini, vypráví, jak se připravují na kruté počasí. Snaží se hlavně co nejrychleji opravit střechu, než začne mrznout. "Z psychologického hlediska to byla těžká rána. Chtěl jsem odejít a už se nikdy nevrátit," vzpomíná na zážitek, když se vrátil do rozbombardovaného bytu.

Obyvatelé opravují dům z vlastních peněz, většina ale na renovace nemá dostatek financí. "Zatím není jasné, zda budeme mít plyn, až bude zima. I kdyby byl, nejsem si jistá, jestli ho budeme moci používat. Všechna okna jsou rozbitá," popisuje v narychlo opravovaném bytě další obyvatelka Valentyna.

Úřady jim nejsou schopné pomoci, lidé se připravují na nejhorší. "Kdyby se to všechno pokazilo, dáme si do sklepa kamna s komínem vedeným skrz okno," plánuje stav nouze Valentyna.

Vedle, v metropoli Kyjevě, si Lilja pro vytápění jedné místnosti sehnala elektrické topení a doufá, že dodávky elektřiny nebudou mít výpadky. Pro nabíjení elektroniky má připravenou velkou powerbanku. Jinak na to šel pár, který má ještě dostatek peněz. Mykyta Renter se stěhuje do rodinného domu. "Hledáme dům s kotlem, který lze vytápět nejen plynem nebo elektřinou, ale i tuhými palivy (například dřevem nebo uhlím). Pak nebudeme závislí na ústředním topení," dodává Mykyta.

Ukrajinci po celé zemi si také shánějí teplé oblečení, přikrývky, spací pytle, baterky a trvanlivé potraviny. Letošní zima bude krutá. To nově naznačují i raketové útoky ruského agresora. V úterý například zasáhl dvě energetická zařízení ve Lvovské oblasti, které hrozí výpadky elektřiny. Zejména pondělní bombardování energetických zařízení po celé zemi se zdálo být náznakem utrpení, které by ruský prezident Vladimir Putin mohl způsobit s příchodem zimy, i když jeho síly před Ukrajinci ustupují, píše na svých stránkách americká CNN.