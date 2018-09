V USA zatkli za špionáž 27letého Číňana. Zaměřoval se na inženýry a vědce

Do USA přijel před pěti lety studovat elektroinženýrství a do armády vstoupil v roce 2016.

Washington - V USA byl za špionáž zatčen sedmadvacetiletý Číňan, který do země přijel na studentské vízum a vstoupil do americké armády. Podle prokuratury Ťi Čchao-čchün prováděl špionáž mezi americkými vědci a techniky.

Do USA přijel před pěti lety studovat elektroinženýrství a do armády vstoupil v roce 2016. Podle obvinění vzneseného u soudu v Chicagu pracoval pro nejmenovaného vysoce postaveného agenta. Snažil se získat informace o osmi lidech a zaměřoval se na inženýry a vědce čínského nebo tchajwanského původu, kteří měli být případně získáni pro práci pro Čínu.

Ťi studoval v Chicagu a magisterský diplom z elektroinženýrství získal v roce 2015. Do armády se dostal prostřednictvím programu MAVNI určeného vybraným imigrantům. Ti, kteří se do programu zapojili, měli nárok na rychlé vyřízení žádosti o občanství. Od vzniku MAVNI v roce 2008 se takto do americké armády dostalo na 11 tisíc imigrantů, avšak roku 2016 byl program pozastaven a Pentagon požádal o přísnější prověrku osob, které se v něm už nacházely. Někteří z lidí, jež vojsko dodatečně vyřadilo, se s armádou soudí.

Podle svědectví pracovníka Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) byl jedním z těch, na něž se Ťi zaměřil, inženýr, který pracoval u významného dodavatele leteckých motorů.

