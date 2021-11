Uvědomělý občan, nebo vrah? V USA vrcholí soud s mladíkem, který střílel na protestu

Když sedmnáctiletý Kyle Rittenhouse přijel loni v srpnu do města Kenosha v americkém Wisconsinu, právě v něm probíhaly protesty. Někteří lidé zapalovali auta a rozbíjeli okna, policisté odpověděli slzným plynem. Rittenhouse podle svých slov viděl v televizi násilí a rozhodl se pomoci. Když dorazil do města, začal střílet a dva lidi zabil. Porota nyní rozhoduje, jestli šlo o sebeobranu.

Ve Spojených státech velmi sledovaný soudní spor se chýlí ke konci. V úterý se začala radit porota o verdiktu nad mladíkem, který tvrdí, že chtěl akorát chránit obchody před rabováním. Porotci musí rozhodnout, zda Rittenhouse zavraždil dva lidi a jednoho zranil, anebo pouze uplatnil své právo na sebeobranu, píše americký deník Washington Post.

Podle obžaloby byl Rittenhouse "návštěvníkem chaosu", který se choval neuváženě a ohrožoval životy lidí v ulicích Kenoshi. Obhajoba ho vykresluje jako zodpovědného občana, který do města přijel pomoct a po nikom nevystřelil, dokud nebyl davem zahnán do kouta.

Protesty v Kenoshe spustil případ, kdy 23. srpna bílý policista postřelil černocha Jacoba Blakea a vážně ho zranil. Tehdy sedmnáctiletý Rittenhouse, který žil ve městě Antioch ve státě Illinois, se do Kenoshi vydal hned o dva dny později.

S sebou měl poloautomatickou pušku AR-15, kterou mu koupil jeho kamarád. Sám byl ještě příliš mladý na to, aby zbraň legálně vlastnil.

Když dorazil do města, střelil 36letého Josepha Rosenbauma, který byl ten den propuštěn z nemocnice po pokusu o sebevraždu. Krátce nato na jiném místě Rittenhouse vystřelil i na 26letého Anthonyho Hubera a stejně starého Gaigea Grosskreutze, který jako jediný střelbu přežil. Rittenhouse i tři zmínění muži jsou běloši.

Pouliční milice

Mladík vypálil celkem osmkrát. Čtyřikrát zasáhl Rosenbauma, jednou Hubera přímo do hrudi, jednou Grosskreutze do paže a dvě střely zasáhly neznámého muže. Okamžiky střelby zaznamenal na video náhodný kolemjdoucí.

Podle kenoshského šerifa Davida Betha se tehdy po městě pohybovaly skupiny lidí, které utvořily milici, vzaly spravedlnost do vlastních rukou a v noci hlídaly ulice. Rittenhouse se na videích objevuje v doprovodu těchto lidí.

Před samotnou střelbou s ním udělala rozhovor konzervativní webová stránka The Daily Caller. "Lidé jsou zranění a naším úkolem je ochránit obchody," říká Rittenhouse na záběrech. "Část mojí práce je i lidem pomáhat. Pokud je někdo zraněný, postavím se nebezpečí do cesty. Proto tu mám svou pušku - protože se tak můžu chránit. Ale mám tu i lékárničku."

Krátce po poskytnutí rozhovoru se na ulici ozvala střelba a na zemi zůstalo ležet bezvládné tělo, které lidé odnesli do nemocnice. Ve videu je vidět skupina, která míří za Rittenhousem a ptá se ho: "Proč jsi ho zastřelil?"

Další video o pár okamžiků později ukazuje, jak mladík sedí na zemi a začne naslepo střílet do davu, který se kolem něj shromáždil.

Z dalších fotografií a videí se zdá, že někdo do Rittenhouse kope a další muž, který předtím ležel bezvládně na zemi, se mu snaží sebrat zbraň. "Dva lidé na něj skočili a snažili se mu zbraň sebrat. On v tom okamžiku prostě zmáčkl spoušť," popsal situaci svědek Julio Rosas.

Pláč u soudu

Právě Huber byl jedním z těch, kdo se Rittenhousovi snažili zbraň vzít. Skončil ale s ránou v hrudi. Podle obžaloby se jednalo o úmyslné zabití.

Mladík ale celkově čelí hned několika obviněním: zabití z nedbalosti, úmyslné zabití a pokus o vraždu. Rosenbauma podle obžaloby zastřelit nechtěl, uvádí americká stanice ABC.

Rittenhouse u soudu sám svědčil. Při tom se rozbrečel a opakoval, že se jen bránil. Tvrdil, že ho Rosenbaum a Huber honili a snažili se mu zbraň vzít. Dodal, že Grosskreutz na něj sám mířil, což muž potvrdil. Rittenhouse se podle svých slov bál, že mu Rosenbaum zbraň vezme a pokusí se ji použít proti němu.

Podle obžaloby to ale mladík říká jen proto, aby obhájil fakt, že zabil neozbrojeného muže. A zdůrazňuje, že se sám rozhodl do města vydat, ačkoliv v televizi viděl, že tam panují nepokoje. Navíc do davu protestujících přišel ozbrojený a vypadal, že začne střílet.

"I během svého svědectví se rozplakal kvůli sobě, ne kvůli lidem, kterým ten večer ublížil. Žádná lítost, žádná starost o kohokoliv jiného," prohlásil v závěrečném proslovu žalobce Thomas Binger.

Během soudního líčení navíc obžaloba pustila video natočené z dronu, ze kterého je podle ní patrné, že mladík situaci vyprovokoval. Mířil zbraní na lidi a vyzýval je, aby ho začali honit.

Demonstranti obou táborů

Podle Rittenhousova právníka byl jeho klient nezletilý a měl by tak být i souzen. Nepřijel prý do města nikoho zastřelit, ale jen jako uvědomělý občan, který se bál o svůj život poté, co jej napadl "šílenec".

"Toto je politický proces," řekl advokát porotcům, ačkoliv to soudce během líčení opakovaně odmítal. Právník ale tvrdí, že obžaloba chce, aby byl někdo zodpovědný za chaos, který ve městě během protestů vypukl. "Kyle Rittenhouse ale není touto osobou," dodal.

Během závěrečných promluv byli až v soudní síni slyšet demonstranti, kteří jsou přesvědčeni, že Rittenhouse zabil muže záměrně. Stejně tak ve městě demonstrovali i lidé, kteří ho vnímají jako chlapce, jenž přijel městu pomoci. Policie se proto připravuje na možné nepokoje, ať už bude verdikt poroty jakýkoliv. Ten by měl přijít v příštích několika dnech.