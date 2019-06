Mrtvoly v Nilu a chaos. V Súdánu dál zuří nepokoje, lidé se děsí obávaných milic

Před necelými dvěma měsíci padl v Súdánu režim diktátora Umara Bašíra, který v zemi na severovýchodě Afriky vládl pevnou rukou 30 let. Svrhly ho až dubnové masové protesty, po nichž moc ve státě převzala armáda. Situace v Súdánu se ale neuklidnila - naopak. Lidé dál protestují v ulicích a požadují, aby vojáci předali vládu civilistům. Ti proti nespokojeným demonstrantům ale tvrdě zasahují.

Přechodná vojenská rada je u moci od dubna, kdy demonstranti a armáda donutili k rezignaci Bašíra. Vojáci se pak s koalicí tvořenou civilisty dohodli na přechodném období, které má vést k volbám. Stoupenci opozice ale žádají co nejrychlejší přechod k civilní vládě.

Vojenský režim ale v úterý z dosavadní dohody vycouval a ohlásil, že se do devíti měsíců budou konat volby. Dva dny nato ale opozici znovu nabídl jednání. Ta to však odmítla s tím, že armádě nevěří. Chaos v zemi se tak jen prohloubil.

Za nynějšími násilnostmi v Súdánu stojí hlavně polovojenské oddíly Džandžavíd. Jde o arabské milice, které měly na svědomí násilnosti v severozápadním súdánském regionu Dárfúr. Tam vypukl etnický konflikt v roce 2003 a trvá dodnes.

"Jsou to rasisté a radikální muslimové. Vede je Mohamed Hamdan Dagalo, je to zabiják," popsal pro deník Aktuálně.cz Súdánec, který v zemi v současné době žije. Z obav o bezpečnost si ale nepřál uvést své jméno. Podle něj se na násilnostech podílí také súdánská rozvědka.

Dagalo je současně zástupcem šéfa dočasné vojenské vlády. V jejím čele stojí plukovník Abdal Fattáh Burhán. Někteří lidé se ale domnívají, že má v armádě hlavní slovo právě Dagalo, nikoliv on.

"Když Burgan oznámil, že během devíti měsíců proběhnou volby, působilo to, jako kdyby o tom rozhodly oddíly Džandžavíd. Otázkou teď je, koho vláda vyšle do voleb jako lídra. Půjde o civilistu, nebo někoho z jejích řad? Upřímně, Burhan nemá povahu na to, být lídrem. Vyvstávají tak otázky, jestli se Dagalo nestane súdánským Sísím (egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, který autoritativně vládne v Egyptě od roku 2014, pozn. red.)," citoval zpravodajský web France24 britského novináře Patricka Smitha, který se zaměřuje na dění v afrických zemích.

Mrtvá těla v Nilu

Násilí v Súdánu vyeskalovalo v pondělí. Vojenský zásah proti demonstrantům v súdánské metropoli Chartúm si vyžádal okolo sta obětí. Počet mrtvých se zvýšil poté, co byla v úterý v řece Nil nalezena těla čtyřiceti lidí. Podle tamních lékařů, aktivistů i dalších svědků hází mrtvá těla do řeky členové Džandžavídu, aby utajili skutečnou bilanci mrtvých.

Například lékař z jedné z nemocnic v Chartúmu, který si přál zůstat v anonymitě, uvedl pro britský deník The Guardian, že viděl v úterních brzkých hodinách příslušníky polovojenských oddílů, jak do Modrého Nilu hází deset mrtvol.

Někteří svědci hovoří také o znásilňování. "Zmlátili mě klacky a řekli: 'Mohli bychom tě znásilnit, stejně jako jsme to udělali s ostatními ženami… Víme, že jste tady, protože chcete sex,'" vylíčila pro The Guardian súdánská lidskoprávní aktivistka Weam Shawgová.

Slyšíme střelbu

V Chartúmu jsou nyní mnohé ulice zablokované kamením, kmeny stromů a pneumatikami. Lidé barikády narychlo postavili v minulých dnech na ochranu před silně vyzbrojenými členy zásahových jednotek, které se nachází v celé metropoli. Nepokoje panují také v Ummdurmánu, druhém největším městě Súdánu.

"Přesouvat se někam v hlavním městě je velmi obtížné, slyšíme střelbu. Jednotky Džandžavíd zastavují lidi, kontrolují jim peněženky, mobilní telefony," uvedl pro televizní stanici al-Džazíra demonstrant jménem Hajooj.

"Internet nefunguje, absolutně nemůžeme posílat e-maily," dodává k situaci v zemi Súdánec, se kterým telefonicky hovořil deník Aktuálně.cz.

Na dění v Súdánu upozorňuje také OSN nebo lidskoprávní organizace Amnesty International. Británie a Německo také navrhly Radě bezpečnosti OSN rezoluci o odsouzení pondělního zásahu proti demonstrantům. Rusko a Čína ale tento návrh zablokovaly.

Video: Protesty v Súdánu vedly k rezignaci prezidenta Umara Bašíra