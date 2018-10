Vlak v Indii smetl desítky lidí, kteří odpalovali petardy. Neslyšeli, že přijíždí

před 18 minutami

Nejméně 50 lidí v pátek srazil a zabil vlak v severní Indii. Lidé, kteří během hinduistického svátku sledovali ohňostroj a odpalovali petardy, podle médií neslyšeli vlak přijíždět. S odvoláním na místní činitele o tom informovala agentura AP. Podle místních úřadů, na které odkazuje zpravodajský server BBC, je zraněno přinejmenším dalších 150 osob. Podle listu The Times of India se na místě nacházelo nejméně 300 lidí. Neštěstí se stalo na předměstí Amritsaru ve státě Paňdžáb, kde se lidé nahrnuli na koleje, aby měli co nejlepší výhled na ohňostroj. Rychlostní vlak, který je smetl, po střetu s nimi nezastavil.