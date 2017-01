Chyby, přehmaty, nervozita. Zpráva kritizuje zásah německých úřadů proti muži podezřelému z teroru

před 35 minutami

Džábir Bakr nejspíš chystal teroristický útok v Berlíně. Německé úřady se v jeho případě podle vyšetřování dopustily hned několika pochybení. Při zásahu v jeho bytě v Saské Kamenici se našlo 1,5 kilogramu vysoce výbušné látky, s níž chtěl zaútočit na letišti. Muž policii unikl a zadržela ho až trojice syrských uprchlíků. Saské úřady navíc Bakra neuhlídaly ani ve věznici, kde po několika dnech spáchal sebevraždu. Na tamější policii se poté snesla vlna kritiky.

Berlín - Německé úřady se v případu Syřana Džábira Bakra, který loni podle všeho chystal teroristický útok v Berlíně, dopustily celé řady pochybení a porušení pravidel. K tomuto závěru došla nezávislá vyšetřovací komise, která v úterý v Drážďanech představila klíčové výsledky své několikaměsíční práce.

Při zásahu v bytě na sídlišti ve východoněmeckém městě Chemnitz (Saská Kamenice), kde Bakr přebýval, našla loni v říjnu policie 1,5 kilogramu vysoce výbušné látky, s níž chtěl mladý Syřan pravděpodobně zaútočit na některé z berlínských letišť. Bakr ale policistům dokázal uniknout a nakonec ho až po zhruba dvou dnech zadržela trojice syrských uprchlíků. Saské úřady navíc Bakra neuhlídaly ani ve věznici, kde po několika dnech spáchal sebevraždu.

Na saskou policii i vládu se kvůli postupu v případu snesla vlna kritiky, politickou odpovědnost na sebe ale nikdo z tamních politiků nevzal. Expertní komise přitom konstatovala, že pochybení bezpečnostních složek byla celá řada.

"Příčinu chyb je možné částečně vidět ve značném napětí výbušné situace, masivní mnohahodinové zátěži a také zřejmém znejistění personálu policie a justice při zacházení s islamistickými násilníky, spojeném s kulturní odlišností a jazykovou bariérou," konstatoval na úterní tiskové konferenci šéf komise Herbert Landau. Zdůraznil také to, že šlo v celé spolkové republice o první zákrok proti člověku, který na sobě mohl mít výbušnou vestu.

Za chybu komise ve své 184stránkové zprávě označila už začátek zásahu na sídlišti v Chemnitzu, při kterém jeho vedoucí neměl informace o tom, že existuje konkrétní nebezpečí teroristického útoku. Vycházel jen z toho, že půjde o zatčení možného pachatele. Komise také saskému kriminálnímu úřadu vytkla to, že po celou dobu zásahu neexistoval funkční štáb, který by jej vedl. Spolkovému kriminálnímu úřadu zase to, že zásah nepřebral.

Jinak mělo podle komise postupovat i vězení v Lipsku, v němž se Bakr nakonec oběsil. Naopak na práci vězeňské psycholožky, která neshledala, že by u Bakra bylo vysoké riziko sebevraždy, komise zásadní chyby nenašla.

