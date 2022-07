V italských Alpách se uvolnil ledovec, nejméně šest lidí zahynulo

V blízkosti vrcholku Marmolada v italských Alpách se v neděli uvolnil ledovec, nejméně šest lidí zahynulo a zhruba 15 jich bylo zasypáno. V aktualizované bilanci o tom informuje agentura APA, první informace hovořily o pěti mrtvých. Zatím není jasné, jaké národnosti jsou oběti, na místě jsou záchranáři.

Dostat z ledovcového příkrovu a kamení na povrch se zatím podařilo sedm lidí. Podle horské služby se kus ledu utrhl poblíž Punta Rocca, podél výstupové trasy na Marmoladu.

Desítky lidí, kteří se poblíž místa nacházeli, odvedli záchranáři do údolí. Zranění byli převezeni do několika okolních nemocnic. Do dolomitské vesnice Canazei, kde je zřízeno operační středisko, přijel šéf kraje Trentino Maurizio Fugatti.

Nebezpečí dalších lavin zůstává podle agentury APA vysoké. Úřady aktivovaly všech pět záchranných stanic v regionu Trentino. Do zasažené oblasti se vydaly vrtulníky a desítky záchranných jednotek. Pohřešovaní se hledají i za pomoci speciálních přístrojů určených pro podobné situace.

V sobotu byl na vrcholku Marmolady, která je nejvyšší horou Dolomit, naměřen teplotní rekord deset stupňů Celsia. "To je extrémní vedro," řekl italské státní televizi RAI alpský záchranář Walter Milan. "To je něco naprosto mimořádného," dodal.