V Itálii skončil obří proces s mafií 'Ndrangheta. Trest dostal i fotbalista Iaquinta

Soud vynesl tresty nad 129 lidmi. Jedním z nich je i bývalý útočník Juventusu, fotbalista Vincenzo Iaquinta.

Reggio Emilia (Itálie) - V italském městě Reggio Emilia padly ve středu rozsudky v rozsáhlém procesu, v němž bylo obžalováno na 150 lidí ze spolupráce s kalábrijskou mafií 'Ndrangheta. Odsouzeno bylo celkem 129 lidí, včetně italského fotbalisty, mistra světa z roku 2006 Vincenza Iaquinty a jeho otce. Informovala o tom agentura APA.

Osmatřicetiletý fotbalista Iaquinta, který pochází z Kalábrie, dostal trest dva roky vězení za ilegální držení zbraní. Prokuratura pro něj žádala trest šesti let vězení. Jeho otce poslal soud do vězení na 19 let za členství v 'Ndranghetě.

Při odchodu ze soudní síně bývalý útočník Juventusu novinářům řekl, že je absolutně nevinný. "Naše rodina ani neví, co slovo 'Ndrangheta znamená. Zničili nám život absolutně za nic, jen proto, že pocházíme z Kalábrie," řekl Iaquinta.

"Vyhrál jsem mistrovství světa a jsem pyšný na to, že jsem z Kalábrie," dodal fotbalista podle agentury ANSA. Řekl také, že se s otcem proti rozsudku odvolají.

Soud ve středu vynesl tresty nad 129 lidmi, 23 lidí zprostil obžaloby, z toho čtyři kvůli promlčení. Jeden z největších procesů s mafií na severu Itálie, v médiích nazývaný Aemilia, začal v roce 2015. Mezi obžalovanými ze spolupráce s 'Ndranghetou byli úředníci, politici, podnikatelé, řemeslníci i novináři.

Mafie 'Ndrangheta, která se zrodila v 19. století v jihoitalské Kalábrii, je od konce 90. let 20. století nejmocnějším zločinným syndikátem v Itálii. Působí ale i jinde v Evropě a v Severní i Jižní Americe, kde má silné vazby na obchodníky s drogami. V obchodu s kokainem si 'Ndrangheta udržuje podle loňské zprávy protimafiánského oddělení italské prokuratury absolutní prvenství v Evropě.