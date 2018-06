V Itálii zatkli 104 lidí podezřelých z napojení na mafii

před 45 minutami

Italská policie v pondělí zatkla 104 lidí, které podezírá, že jsou napojeni na mafiánské klany Mercante-Diomede a Capriati. O zátahu, který korunoval dvanáctileté vyšetřování, informoval deník Corriere della Sera. Mezi zatčenými je i místopředseda místní pobočky celostátního sdružení FAI. To si klade za cíl potírat vydírání a lichvu provozované mafií. Vyšetřovatelé tvrdí, že odhalili strukturu zločinných sdružení, jejich nelegální aktivity i to, jak se jejich členové dokázali infiltrovat do ekonomických a sociálních struktur. "Mafie, které operují po celé zemi nepracují izolovaně, mají mezi sebou styčné plochy," uvedl protimafiánský prokurátor Federico Cafiero De Raho.