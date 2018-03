V Etiopii byl zrekonstruován hrob plukovníka Rosíka. Peníze na opravu uvolnila česká vláda

před 1 hodinou

Plukovník Rosík bojoval v obou světových válkách u letectva. Později odešel do Etiopie, kde pomáhal s výcvikem tamního letectva.

Addis Abeba - Velvyslanectví České republiky v Etiopii odhalilo v Addis Abebě zrekonstruovaný hrob plukovníka československé armády Vítězslava Rosíka, významné vojenské osobnosti meziválečného i poválečného Československa. Plukovník Rosík, který se podílel na rozvoji etiopského letectva, zemřel v roce 1955 a od té doby hrob chátral. Peníze na jeho obnovu uvolnila česká vláda. Informovala o tom česká ambasáda v Addis Abebě.

Plukovník Rosík bojoval v první světové válce a následně působil u vznikajícího československého letectva. Za druhé světové války odešel do odboje - nejprve do Francie a poté do Británie. Stal se pilotem Britského královského letectva (RAF) a bojoval v bitvě o Británii.

Po změně režimu v roce 1948 byl kvůli svému působení v RAF zbaven funkcí v obnovené československé armádě a přeložen do výslužby. V říjnu odešel do exilu - prošel Rakouskem a Francií, skončil v Británii.

V roce 1949 přijal pozvání tehdejšího etiopského císaře Haileho Selassieho a odešel do Etiopie, kde působil jako poradce pro rozvoj etiopského letectva.

Plukovník Rosík zemřel 9. května 1955. V rodné obci Bzová u Uherského Hradiště byla v roce 2015 odhalena pamětní deska. Zrekonstruovaný hrob na hřbitově Gulele v etiopské metropoli odhalilo české velvyslanectví v pondělí, v den 19. výročí vstupu do NATO.