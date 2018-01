Zemřel jeden z posledních letců RAF. Göring se z mé sbírky vyznamenání otáčí v hrobě, říkal Schwarz

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Bývalý palubní střelec bombardéru Ivan Otto Schwarz zemřel ve věku 94 let v Londýně.

Londýn - V Londýně ve čtvrtek ráno zemřel Ivan Otto Schwarz, jeden z posledních československých veteránů druhé světové války. Bylo mu 94 let. Oznámil to podle serveru Sme.sk slovenský velvyslanec v Británii Ľubomír Rehák.

Schwarz byl palubním střelcem posádky bombardéru Liberator 311. perutě kapitána Oldřicha Doležala. Ta v prosinci 1943 potopila německou zásobovací loď Alsterufer, která se pokoušela prolomit námořní blokádu s cenným nákladem wolframu pro německé zbrojovky.

Schwarz patřil mezi pětici českých a slovenských veteránů, někdejších příslušníků britského královského letectva (RAF), které loni v červnu při návštěvě Británie vyznamenal prezident Miloš Zeman. "Cítím se fantasticky. Začínám mít takovou sbírku vyznamenání, že se Herman Göring (velitel německého válečného letectva) otáčí v hrobě," smál se před novináři čtyřiadevadesátiletý Schwarz a dodal, že rozhodně hodlá žít přes sto let.

Schwarz se narodil 11. prosince 1923 v Bratislavě, dětství prožil v Bytči na severozápadě Slovenska. V roce 1938 byl vyslán do Walesu, aby získal odborné vzdělání. Po vypuknutí války požádal o přijetí do ozbrojených sil. Na palubě letadel nalétal více než 1200 hodin a válku ukončil v hodnosti nadporučíka. Po návratu do vlasti také sloužil v letectvu, ale tehdejší režim jej považoval za nespolehlivého a hrozilo mu pronásledování, a tak se vrátil do Británie, připomněl slovenský server.

Schwarze v roce 2005 vyznamenal za mimořádné zásluhy v boji proti fašismu tehdejší slovenský prezident Ivan Gašparovič Řádem Bílého dvojkříže. "Vždy jsem říkal, že jsem Slovák a Slovákem zůstanu," uvedl tehdy Schwarz, povýšený v roce 1995 do hodnosti generálmajora, a zdůraznil, že ocenění nepatří jen jemu, ale všem, s nimiž létal. V srpnu 2010 ocenila Schwarze pamětní medailí i tehdejší premiérka Iveta Radičová.

Video: Kroupa: Pamětníci a veteráni nás varují. Zabránit dalším koncentrákům může jen liberální demokracie