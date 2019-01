V Bavorsku dnes napadne až 30 centimetrů sněhu, letiště v Mnichově ruší lety

Rozmarům zimního počasí dnes v Německu čelí především Bavorsko, kde v horských oblastech podle meteorologů může do pondělí napadnout až 50 centimetrů sněhu. S problémy se potýká také mnichovské letiště, které ruší a odkládá lety včetně spojení s Prahou.

Kvůli sněhu to na bavorských silnicích klouže, o čemž se přesvědčilo několik desítek řidičů včetně Čecha, kteří havarovali. Přívaly sněhu očekává rakouské Tyrolsko, kde hrozí laviny. Sněží také v Řecku, kde situace vyústila v dopravní chaos.

Husté sněžení, větrné počasí a špatná viditelnost zkomplikovaly provoz na letišti v Mnichově. Zrušeno dnes kvůli tomu muselo být dnes už nejméně 120 letů. Ještě dopoledne se počítalo se zrušením 90 letů. Mluvčí letiště přitom nevyloučila, že jejich počet ještě dále poroste.

Kromě toho dochází k velkým zpožděním. Nejméně 70 letů odstartovalo s hodinovým či větším zpožděním. "Na úklid dráhy potřebujeme 25 minut a během této doby je dráha uzavřená," uvedla mluvčí s tím, že další čas si žádá také odmrazování letadel. Normálně je v Mnichově v sobotu plánováno kolem 850 odletů a příletů, uvedla agentura DPA.

Situace v Mnichově dopadla i na cestující mezi bavorskou metropolí a Prahou. Zatímco dopolední linka do Prahy odletěla prakticky podle řádu, zpáteční spoj s návratem ve 13:10 do českého hlavního města byl zpožděn o více než hodinu. Zcela zrušena pak byla linka s přistáním v Praze v 16:05 a následným odletem do Mnichova v 16:40.

S problémy se potýkají nejen piloti v Mnichově, ale také řidiči na dalších místech Bavorska. "Na zledovatělých silnicích máme dosud hlášeno asi 25 nehod," uvedla dnes ráno mluvčí hornobavorské policie, která má na starosti jih této spolkové země. Dodala, že většina kolizí skončila jen pomačkanými plechy, lehké zranění ale i tak utrpěli dva lidé.

V Horních Frankách na severu Bavorska několik řidičů nákladních aut nezvládlo jízdu na kluzké dálnici A9 u Bischofsgrünu a skončilo ve svodidlech. V Thiersheimu v Horních Frankách nedaleko hranic s Českou republikou havaroval při průjezdu pravotočivou zatáčkou český řidič, který s osobním autem narazil do zídky. Způsobil tak škodu za 8000 eur (asi 200 000 korun). Policie podle portálu Focus Online poznamenala, že nepřizpůsobil rychlost podmínkám zasněžené vozovky, za což bude potrestán ještě pokutou.

Německá meteorologická služba DWD nadále varuje před hustým sněžením v podalpských oblastech a také v Bavorském lese, který zahrnuje bavorskou část Šumavy. Očekává se, že zde dnes může v Bavorsku napadnout až 30 centimetrů sněhu, do pondělí pak dalších 20. V Berchtesgadenských Alpách kvůli přívalům sněhu hrozí laviny. Sněžit bude do pondělí také na dalších místech jižního Německa a také v části východoněmeckého Saska, které sousedí s Českem. V bavorských regionech severně od Dunaje meteorologové předpokládají, že se sněžení bude postupně měnit v déšť.

Zvýšené lavinové nebezpečí panuje také v Rakousku, kde meteorologové očekávají do nedělního rána přívaly nového sněhu. Už dnes husté sněžení v rakouských Alpách vedlo k uzavírkám silnic a rušení letů. Západně od Vídně zablokovaly dálnici uvázlé kamiony. Podle policie byla ze směru od Villachu kvůli sněhu uzavřena také dálnice A10 u jižního vjezdu do Katschbergského tunelu. Omezení má trvat několik hodin.

V Tyrolsku by podle předpovědí mohlo napadnout 40 až 70 centimetrů sněhu, místy dokonce více. S uzavírkami rakouských silnic v horských regionech proto musí počítat turisté mířící do Alp.

Kvůli lavinovému nebezpečí byly uzavřeny silnice například ve štýrské oblasti Sölktal, kde zůstalo odříznuto od světa 600 obyvatel a turistů. Počasí přitom komplikuje situaci v době, kdy se z rakouských lyžařských středisek vrací mnoho německých turistů, poznamenala DPA.

Letiště v tyrolské metropoli Innsbrucku kvůli sněhu odřeklo mnoho spojů, mimo jiné s Londýnem či Frankfurtem nad Mohanem. Další lety byly zpožděny. Letiště hovoří o "masivních omezeních". Některé lety do Innsbrucku pak byly přesměrovány na jiná letiště, poznamenala APA.

Husté sněžení zasáhlo i severní a střední Řecko, což vyvolalo značné dopravní komplikace. Na letišti v Soluni čekáním na let strávily noc stovky lidí. Část spojů mířících do Soluně přistála ve Skopje v Makedonii či v rumunském Temešváru.