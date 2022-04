Unáhlil se Zelenskyj? Analytik vysvětluje podivný start druhé fáze války

Prohlášení o začátku ofenzivy na Donbase neznamenají, že tam najednou přes pomyslnou startovní čáru vtrhnou ruské tanky, je to postupný proces, míní analytik a bývalý člen britské armády Justin Crump. Ruské síly podle něj na východě Ukrajiny nyní upevňují pozice a snaží se obsadit klíčové obce. "Stále zůstává nejasné, o co přesně se pokusí," uvedl Crump v rozhovoru pro agenturu Associated Press.

4:32 Britský analytik Justin Crump o vývoji situace na Ukrajině | Video: Aktuálně.cz, Associated Press

Ruská armáda se podle britského experta pravděpodobně na Donbase nepokusí o rozsáhlé vojenské manévry. "Ukrajina ukázala, že pak dokáže jít po jejich zásobovacích trasách a vést proti nim partyzánskou válku," podotkl Crump, výkonný ředitel bezpečnostní poradenské společnosti Sibylline. Ruská armáda podle něj postupně začne okupovat části měst a obcí v Donbasu a izolovat v nich své jednotky - podobně, jako k tomu došlo v Mariupolu. "Jen zde to bude v mnohem větším měřítku a samozřejmě na mnohem větší ploše," komentoval Crump, který v minulosti působil v britské armádě. "Budou se zkrátka snažit efektivně odříznout ukrajinskou obranu a použít dělostřelectvo a letectvo k jejímu oslabení," dodal. Na základě jeho informací mají Rusové ve městě Izjum vzdáleném asi 130 kilometrů jihovýchodně od Charkova již 25 z celkových 79 praporních taktických skupin, které se v současné době na Ukrajině nachází. Podívejte se na video v úvodu článku, kde analytik také uvádí, čeho se ukrajinští představitelé svými prohlášeními snaží docílit.