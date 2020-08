Útočník z Christchurch dostal doživotí. Atentátník zastřelil ve dvou mešitách 51 lidí

Muž, který v roce 1980 zastřelil zpěváka Johna Lennona, pojedenácté neuspěl se žádostí o podmínečné propuštění. Ve středu o tom informovala agentura AP.

Soud Marku Davidu Chapmanovi kvůli vraždě zakladatele a zpěváka legendárních The Beatles vyměřil doživotní trest s možností podmínečného propuštění nejdříve po dvaceti letech. Naposledy se žádostí o možnost opustit podmínečně vězení neuspěl před dvěma lety, znovu o to bude moci žádat v srpnu 2022. Trest si odpykává ve věznici nedaleko Buffala ve státu New York.

Chapman Lennona zastřelil 8. prosince večer před hudebníkovým bytem na Manhattanu. Stalo se to několik hodin poté, co mu Lennon podepsal album Double Fantasy, které nahrál s Yoko Ono. Chapman v minulosti řekl, že s každým rokem se "víc a víc stydí" za zločin, který spáchal.