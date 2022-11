"Trumpovi věrní posílí." Reportér vyzpovídal Američany v klíčovém státě USA

Více než polovina republikánských politiků, kteří kandidují v úterních kongresových a guvernérských volbách v USA, souhlasí, že poslední prezidentské volby v roce 2020 byly zfalšované. To samé tvrdí i tehdy neúspěšný kandidát Donald Trump. Reportér deníku Aktuálně.cz navštívil klíčový stát Pensylvánie, který ukazuje, co se v Americe může stát už za dva roky.

Od našeho zvláštního zpravodaje - Chris Rodkey si nelže do kapsy. Připouští, že v jeho volebním okrsku, kde je v současnosti o polovinu více registrovaných republikánů než demokratů, patrně nebude mít jako demokratický kandidát v úterních volbách do parlamentu státu Pensylvánie "moc velkou šanci".

V městečku Dallastown v jižní Pensylvánii ale využil o víkendu předvánoční trh, aby před vchodem do místního komunitního centra rozdával letáčky se svým volebním programem. "Ne, díky," zněla častá odpověď kolemjdoucích. Někdy se shovívavým úsměvem, jindy s odmítavým zavrtěním hlavy.

"Když to nevyjde tentokrát, tak proč ne příště?" říká ovšem Rodkey optimisticky. Šlo by říct, že to bere sportovně, ale spíš má dobrou víru a aktivismus v krvi. V Dallastownu působí jako pastor v místním protestantském kostele. V nedalekém městě York, které je správním centrem stejnojmenného okresu, přednáší na univerzitě filozofii.

Teď by se chtěl zapojit do politiky. "Několikrát po sobě, naposledy v roce 2020, jsem byl ve volební komisi. Průběh voleb jsem sledoval z první ruky. A je to jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl sám kandidovat," vysvětluje Rodkey.

Volby v roce 2020 s prezidentským soubojem Joea Bidena a Donalda Trumpa se podle něho konaly za zcela mimořádných podmínek. "Za epidemie covidu. Lidé se báli, byli nervózní, masivně hlasovali poštou. Připouštím, že došlo k chybám," dodává Rodkey.

Zároveň ale vylučuje, že tehdejší volby by byly zatíženy nějakými rozsáhlými podvody. "Základem amerického systému je pokojné předání moci od jednoho prezidenta k druhému. Donald Trump to nedokázal, což je bezprecedentní a nebezpečné," odmítá pastor tvrzení, že volby 2020 byly zfalšované. Dodnes to neuznaly ani jednotlivé americké úřady a Trumpovy "důkazy" byly nedostačující.

Ukradené volby? Jasně, tvrdí republikáni

Rodkeyho republikánský protikandidát Mike Jones, který obhajuje křeslo ve státním parlamentu Pensylvánie, se naopak s Trumpem ztotožnil. Není vůbec sám, naopak. Trumpovým slovům o "ukradených volbách" uvěřila většina republikánských voličů - podle průzkumů až dvě třetiny. A tomu se přizpůsobili i politici.

V kampani, která vyvrcholí v úterý volbami, souhlasila s Trumpem více než polovina všech republikánských kandidátů. Poslední předvolební průzkumy a analýzy ukazují, že republikáni ve volbách s velkou pravděpodobností převezmou většinu v dolní komoře Kongresu, tedy Sněmovně reprezentantů. A nelze vyloučit, že získají i Senát.

"V každém případě ale musíme počítat s tím, že v Kongresu posílí Trumpovi věrní, kteří už loni v lednu odmítli potvrdit Bidenovo vítězství," upozorňuje varovně Chris Rodkey.

Kongres má v amerických prezidentských volbách úlohu poslední instance, která musí výsledky voleb "certifikovat". Až do souboje Bidena s Trumpem to byl ovšem vyloženě formální krok. Dělo se tak automaticky, jen s dílčími nepodstatnými protestními hlasy.

Loni v lednu se ale více než polovina republikánských kongresmanů pod nátlakem Trumpa vyslovila proti uznání výsledků. "A teď si představte, že by republikáni měli většinu. A v této většině by převažovali trumpovci," naznačuje pastor Rodkey, co by se mohlo stát po příštích prezidentských volbách v roce 2024.

"Poprvé v moderní historii USA by Kongres výsledek nepotvrdil," dokončuje Rodkey možný scénář. V tuto chvíli ještě naprosto hypotetický. "Jenže jeho začátek už tady možná máme," poznamenává k tomu, že Trump stále silněji naznačuje, že hodlá znovu kandidovat na prezidenta. Podle některých amerických médií má kandidaturu do voleb 2024 oznámit příští týden.

Guvernér to "pohlídá"

V americkém systému to ale není jen federální Kongres, kde se mohou prezidentské volby zkomplikovat. Právě Pensylvánie je totiž názorným příkladem, svého druhu politickou laboratoří, že k pokusům o popření voleb může dojít i na nižší úrovni.

V Dallastownu se stačí projít po hlavní ulici, kde na zahrádkách rodinných domků a na verandách vidíte předvolební transparenty se jménem Douga Mastriana, jednoho z nejvěrnějších Trumpových spojenců.

Po volbách 2020 se Mastriano aktivně podílel na propagaci Trumpovy kampaně o "ukradených volbách", spolupracoval s tehdejším Trumpovým právníkem Rudym Giulianim. Loni 6. ledna se osobně zúčastnil Trumpova protestního shromáždění ve Washingtonu, které vyústilo v násilný útok na Kongres. A teď kandiduje na guvernéra Pensylvánie.

Na jedné z verand sedí Mike, jak se představí zhruba třicetiletý muž. "Mě si nefoťte, ale tohle klidně, v pohodě," uhne ze záběru a ukáže rukou na výzdobu svého zápraží. Vedle transparentů na podporu Mastriana tam plápolá vlajka s nápisem "Trump 2024".

"Byl to podvod skrz naskrz a Mastriano to příště pohlídá," odsekne Mike na dotaz ohledně voleb 2020. Pokud by se Mastriano stal po úterních volbách guvernérem Pensylvánie, chtěl by v tomto státě prosadit zásadní změnu uznávání prezidentských voleb.

Tato pravomoc by nově přešla na guvernéra, tedy na něho, a na státní parlament, který také ovládají republikáni. "V podstatě by to znamenalo, že pokud by se jim výsledek voleb nelíbil, tak by ho odmítli. A to by mohlo hrozit už v roce 2024," vysvětluje čtyřicátník Jon Paulos, který se nikdy politicky neangažoval. O minulém víkendu se ovšem v Yorku v Pensylvánii, kde pracuje jako manažer, zapojil do předvolební kampaně za místní demokratickou kandidátku do státního parlamentu.

Klíčová Pensylvánie

Zaklepání na dveře. "Už jste volili? Chystáte se jít volit? Prosím, volte. Jde o hodně," opakuje sérii stejných otázek se závěrečnou výzvou. V Pensylvánii může jít opravdu o hodně. V současnosti je to jeden z pěti šesti států, ve kterých se v USA obvykle rozhoduje celý souboj o Bílý dům.

V roce 2016 zde Trump velmi těsně vyhrál a i díky tomu se stal prezidentem. O čtyři roky později si vzal Biden Pensylvánii zpátky a vystřídal Trumpa v prezidentském úřadě. "A teď to vypadá, že Trump chce opravdu zpět do Bílého domu," odvolává se Paulos na výše zmíněné informace médií, že Trumpova kandidatura v roce 2024 je na spadnutí.

"Kdyby se Mastriano stal guvernérem, tak by se pokusil zařídit Trumpovo vítězství," ztotožňuje se pak demokrat Paulos - i když z opačného břehu - s přesvědčením republikána Mikea, že Mastriano by volby pro Trumpa "ohlídal".

Kromě Pensylvánie by se přitom něco podobného mohlo stát ještě v několika dalších klíčových státech, které mohou rozhodnout příští prezidentské volby. Například v Arizoně, Wisconsinu nebo Michiganu. Tam všude do důležitých funkcí, na kterých závisí uznání výsledků hlasování, kandidují za republikány lidé, kteří by podobně jako Mastriano chtěli konečnou rozhodovací pravomoc převést do svých rukou.

Pensylvánie bude v úterních volbách také jedním z klíčových států, kde se rozhodne, zda si demokraté udrží křehkou většinu v americkém Senátu. Podle průzkumů jsou šance demokrata Johna Fettermana a republikána Mehmeta Oze, který kandiduje pod značkou Dr. Oz, naprosto vyrovnané.

Podvodné náklaďáky, které neexistují

Dr. Oz se sice vyloženě neztotožnil s Trumpem, že volby 2020 byly podvod, ale zároveň nepotvrdil, že byly v pořádku. Jasné odpovědi se vyhýbá. "Potřebovali bychom shromáždit mnohem více informací, abychom to mohli určit," uvedl Oz v rozhovoru pro televizi FOX News.

Manželé Mike a Grace Divaneovi, kteří před víkendem přišli podpořit Dr. Oze na mítink v Elizabethtownu, v tom mají ovšem jasno. "Byl to podvod a demokraté to pak celé zametli pod koberec," říká nekompromisně urostlý Mike, který pracuje jako strojník v uhelné elektrárně.

"Neslyšel jste o tom, jak do Pensylvánie přivezli z New Yorku tisíce hlasovacích lístků v náklaďácích? Celé to bylo zfalšované, jinak by Biden v Pensylvánii nikdy nemohl vyhrát. Vygooglujte si to, budete se divit," naváže pak Grace na svého manžela.

Podle Divaneových to není Trump, kdo by popíral a odmítal přijmout výsledky voleb 2020. "Ale byli to demokraté a Hillary Clintonová, kdo se v roce 2016 nesmířili s prohrou. A tak si vymysleli celou ruskou aféru, aby ho dostali z Bílého domu," říká o Trumpovi rozzlobená Grace.

Její rada, aby si novinář na internetu zjistil, jak se "falšovaly volby", ale přinese hodně rozpačitý výsledek. Ukáže se, že jde o nepodloženou, nejspíše zcela vymyšlenou věc, jejíž autor, řidič poštovního auta, měl v minulosti potíže s drogami, domácím násilím… A také s fabulacemi. Kromě jiného natočil "dokument" o tom, jak jeho rodinu pronásledují duchové.

Paní Janine je v důchodu, dříve byla účetní. Na mítinku Dr. Oze zůstala sedět venku, protože s fenkou Daisy ji pořadatelé dovnitř nepustili. Vše ale slyšela přes reproduktory. Nedokáže se prý jednoznačně rozhodnout, zda volby 2020 byly zfalšované. "Spíš si myslím, že ano. Tak nějak to cítím v kostech," svěřuje se a ustaraně dodá, že celý život chodila volit, "ale teď poprvé nevím, zda to má smysl".

Přijdou další šance?

Chris Rodkey, do té doby vyrovnaný a klidný, se v rozhovoru s novinářem poprvé viditelně naštve, když slyší tuto drobnou historku. "I mně tu už několik lidí řeklo, že nepůjdou volit, protože to nemá cenu," líčí svoji zkušenost. "Jeho lži" by Trumpovi prý ještě odpustil, ale tohle ne.

"Kdybychom rezignovali, ztratili bychom důvěru, že můžeme něco změnit. To jde naprosto proti duchu Ameriky," zní až pateticky.

Asi si to uvědomí, a tak o dost věcněji doplní: "Počkejme, jak to v úterý dopadne. Trumpovci asi posílí, s tím teď už nic neuděláme. Ale za dva roky jsou další volby. Američané mezitím přijdou na to, co je v sázce," vrací se Rodkey ke svému motivu, že úterními volbami nic nekončí a přijdou další šance.

Nezapře v sobě pastora, u jehož kostela v Dallastownu stojí na tabuli motivační výzva: "Nechť jsou vaše sny vašimi křídly." Američtí politologové se ovšem drží spíše při zemi, zpochybňování voleb vidí jako obrovský problém.

"Je to nemoc, která se šíří politickým procesem a jejíž dopady jsou zásadní. Už to není jen o Donaldu Trumpovi. Je to o celém volebním systému a o tom, co je základem legitimních voleb. Všechno se teď ocitlo ve vzduchu," uvedl například pro deník Washington Post Larry Jacobs, profesor politologie z Minnesotské univerzity.

