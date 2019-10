Ti nejhorší z nejhorších. Kurdové opouštějí zajatecké tábory s obávanými islamisty

Dva členové teroristické organizace Islámský stát (IS) s britskými pasy, kteří se zřejmě podíleli na popravách západních zajatců, se dostali do rukou Američanů. V táborech na severu Sýrie ale zůstávají stovky dalších zadržených islamistů. A právě do této oblasti ve středu vpadla turecká armáda, se kterou se vydávají bojovat i kurdské stráže některých táborů.

Alexanda Kotey a El Shafee Elsheikh byli členy původně čtyřčlenné britské islamistické buňky známé jako Beatles, kterou se kurdským milicím podařilo zničit loni v únoru. Čtveřici teroristů vedl nechvalně proslulý Mohammed Emwazi, přezdívaný "Džihádista John" nebo také "Kat Islámského státu".

Má se za to, že skupina prováděla brutální popravy svých zajatců. V roce 2014 islamisté zveřejnili video, na kterém muž v černé kukle - později identifikován jako Džihádista John - uřízl hlavu několika klečícím rukojmím IS. Mezi takto zabitými lidmi byl i americký novinář James Foley, vůbec první Američan zavražděný takzvaným Islámským státem (IS).

US takes custody of British Isis pair



Alexanda Kotey and El Shafee Elsheikh, were members of a British group of Isis militants known as “the Beatles” believed to be responsible for beheadings https://t.co/dcW9jY8ifT — Natasha Fatah (@NatashaFatah) October 10, 2019

Poslední žijící členové buňky Beatles byli zadržováni v jednom ze zajateckých táborů na severu Sýrie, které hlídají Kurdové. Americké jednotky je převzaly nedlouho předtím, než na území vpadla turecká armáda.

"Pro případ, že by Kurdové nebo Turecko ztratili kontrolu, Spojené státy převezly ze Sýrie do oblastí kontrolovaných USA dva bojovníky IS známé jako Beatles, kteří jsou spojováni s popravami v Sýrii. Jsou to ti nejhorší z nejhorších," napsal americký prezident Donald Trump na Twitter.

O osudu Alexandy Koteyho a El Shafeeho Elsheikha ale v Británii probíhá soudní spor, který vede matka druhého zmíněného. Chce zabránit jejich vydání do USA, pokud by jim tam hrozil trest smrti. A nejvyšší soud v Londýně podle britského deníku The Guardian ještě nestihl vydat rozsudek.

Spojené království se k jejich přesunu z kurdských rukou do amerického zajetí zatím nevyjádřilo. Podle médií ale lze předpokládat, že britské úřady o plánované akci věděly.

Desítky nejnebezpečnějších teroristů

Spojené státy mají v úmyslu z kurdských táborů přemístit ještě několik desítek nejnebezpečnějších bojovníků IS. Chtějí tím zabránit jejich možnému útěku. Uvězněné teroristy hlídají kurdské jednotky, po středečním zahájení tureckého útoku na Kurdy ale hrozí, že v nastalém válečném chaosu vězni uprchnou.

Podle informací amerického deníku Washington Post Američané momentálně pracují na přesunu kolem čtyřiceti nejvýznamnějších členů IS z malých věznic na severovýchodě Sýrie. Kurdové z nich odvolávají své stráže do boje proti turecké armádě.

Dva členové buňky Beatles podle médií převezli americké jednotky do Iráku. Jestli tam zůstanou a zda tam Američané právě teď odvážejí i ostatní zajatce, není jasné.

Americké úřady mají údajně seznam celkem šedesáti jmen a snaží se zajistit, aby turecká vojenská operace nakonec nezpůsobila posílení takzvaného Islámského státu, který spojenci za pomoci kurdských milic porazili teprve letos v březnu.

Podle listu Washington Post jde o vzácný případ, kdy USA převzaly přímou zodpovědnost za vězně IS v Iráku a Sýrii. Sám prezident Donald Trump přitom ještě před pár dny tvrdil, že zodpovědnost za zajaté islamisty přebírá Ankara.

Vězni doufají ve vzpouru

Na severu Sýrie je několik zajateckých táborů hlídaných Kurdy. Kromě bojovníků IS se v nich podle britského deníku The Guardian nachází asi 90 tisíc mužů, žen a dětí pocházejících z území, na němž v minulosti IS vyhlásil chalífát. Většinou jde o radikalizované osoby. Jsou mezi nimi například i ženy, jež údajně zabily své spoluvězně, kteří v táboře nedodržovali přísnou ideologii takzvaného Islámského státu.

Kurdské stráže jsou ale teď oslabené. A některé vězeňkyně doufají, že toho využijí zbylí bojovníci IS, kteří se v oblasti ukrývají. "Vědí, že turecká vojenská akce začala," cituje deník The Guardian jednu z žen, která z tábora Al-Húl poslala zprávu přes službu WhatsApp. "Poté, co na tomto strašném místě žijí celé měsíce, jsou připraveny využít téhle příležitosti." Al-Húl je největší tábor pro zradikalizované civilisty.

Co se stane s těmito lidmi i ostatními bojovníky IS, pokud z táborů prchnou, není vůbec jasné. Mnoho z nich má evropské pasy. Donald Trump obviňuje evropské země, že odmítají své občany přijmout zpět.

Nejmenovaný evropský představitel podle The Guardian řekl, že Evropa nikdy nečekala, že by si tyto zajatce převzaly Spojené státy. "No, budou utíkat zpátky do Evropy," nechal se slyšet Trump. "Tam chtějí jít. Chtějí se vrátit domů, ale Evropa si je od nás nechtěla převzít."

Video: Kurdové nemají proti Turecku šanci, čeká je krvavý boj