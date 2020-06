USA hrozí soudu v Haagu sankcemi, pokud bude vyšetřovat zločiny v Afghánistánu

Teplická věznice nechybovala, když umístila odsouzeného bývalého politika Davida Ratha do oddělení s vysokým stupněm zabezpečení. Ústavní soud odmítl stížnost proti rozhodnutí Okresního soudu v Teplicích, který v lednu nevyhověl návrhu na přeřazení vězně do oddělení s nižším zabezpečením. Usnesení zveřejnil své internetové databázi. Rath už v Teplicích není, počátkem roku se přesunul do Ruzyně.

Rath si loni v první větvi korupční kauzy vyslechl pravomocný trest sedm let vězení. Justice jej uznala vinným z ovlivňování tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. Do výkonu trestu nastoupil loni v říjnu v Teplicích. Do oddělení s vysokým stupněm zabezpečení jej vedení věznice umístilo zejména s ohledem na výši uloženého trestu.