Ukrajinský exprezident Janukovyč byl shledán vinným z vlastizrady

Ukrajinský soud ve čtvrtek shledal bývalého prezidenta Viktora Janukovyče vinným z vlastizrady a vedení agresivní války. Informovala o tom agentura Unian. Důkazy viny z vlastizrady a spoluvině na vedení agresivní války prohlásil soud za dostatečné. Výši trestu soudce zatím neoznámil. Janukovyč je souzen v nepřítomnosti.

"Navzdory tomu, že svou vinu nepřiznal, soud obviněného shledává na základě přiměřených a přípustných důkazů vinným ze spáchání trestných činů vlastizrady a napomáhání vedení agresivní války," řekl soudce.

Janukovyč je kromě vlastizrady, trestané odnětím svobody až na 15 let, obviněn také z pokusu o narušení územní celistvosti se sazbou až 12 let vězení a ze spoluviny na agresivní válce, za což mu hrozí až 15 let. Podle žalobců Janukovyč žádal Rusko o vojenskou pomoc, aby potlačil prozápadní demonstrace v Kyjevě.

Janukovyč, který vykonával úřad ukrajinského prezidenta v letech 2010 až 2014, utekl z Ukrajiny 22. února 2014 po masových nepokojích v centru hlavního města, které si vyžádaly stovku lidských životů. Do Ruska mu pomohly utéct ruské bezpečnostní služby. Nyní podle dostupných informací žije v Rostově na Donu, asi 100 kilometrů od ukrajinských hranic. K soudu do Kyjeva se odmítl dostavit.

Exprezident je souzen v nepřítomnosti. Jeho právník Vitalij Serďuk oznámil, že ukrajinský soud porušil předpisy a exprezidenta o procesu "řádně neuvědomil".

Žaloba na bývalou hlavu státu byla podána v říjnu 2016. Obvodní soud v Kyjevě začal projednávat Janukovyčův případ v květnu 2017. Exprezidentovou zodpovědností za smrt lidí zabitých během převratu se má soud zabývat v samostatné kauze.

Video: Ukrajinští aktivisté spálili ruskou vlajku před konzulátem v Charkově