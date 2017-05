V Kyjevě byl odročen proces s nepřítomným exprezidentem Janukovyčem, obviněn je z vlastizrady

před 1 hodinou

Kyjev - V Kyjevě ve čtvrtek začal soudní proces se svrženým prezidentem Viktorem Janukovyčem, obviněným z vlastizrady. Soud se odehrává v nepřítomnosti obžalovaného, který po svém svržení v únoru 2014 uprchl do Ruska. Po Janukovyčově pádu Rusko anektovalo Krym a v Donbasu na východě Ukrajiny vypuklo povstání proruských separatistů. Exprezidenta zastupují advokáti, kteří si již stěžovali na údajné vměšování generálního prokurátora do "politického procesu", než soud odročil další jednání o 14 dnů. Soud podle agentury TASS souhlasil s tím, že exprezident bude vyslechnut prostřednictvím videokonference, a proto odročil další jednání na 18. května. Před budovou soudu se desítka demonstrantů dožadovala exprezidentova potrestání. Vztahy EU s Ruskem kazí anexe Krymu, prohlásila šéfka unijní diplomacie v Moskvě číst článek "Tento proces je nejen o občanu Janukovyčovi, ale i o jeho kremelských pánech, kteří využili jako záminku dokument s Janukovyčovým podpisem k tomu, aby okupovali ukrajinský Krym a krví zalili ukrajinský Donbas, když se snažili srazit naši zemi na kolena," prohlásil v předvečer procesu generální prokurátor Jurij Lucenko. Janukovyč je kromě vlastizrady, trestané odnětím svobody až na 15 let, obviněn také z pokusu o narušení územní celistvosti se sazbou až 12 let vězení a ze spoluviny na agresivní válce, za což hrozí až 15 let. Podle žalobců Janukovyč žádal Rusko o vojenskou pomoc, aby potlačil prozápadní demonstrace v Kyjevě. Při střetech policistů s demonstranty v Kyjevě v předvečer Janukovyčova pádu zahynula stovka lidí. Následný konflikt v Donbasu si podle odhadů vyžádal na 10 000 životů.

