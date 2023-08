Lesní víly Mavky bojují proti orkům. Ukrajinky vedou odboj na okupovaných územích

Začalo to loni 8. března na Mezinárodní den žen. Ukrajinky na okupovaném Krymu věděly, že Moskva bude chtít svátek připomenout, a očekávaly ruské vojáky, kteří jim budou na ulicích rozdávat květiny. "Chtěly jsme jim ukázat, že si nás nemohou koupit květinami a že víme, co chceme. Že chceme zpět Ukrajinu," říká jedna z žen, které na Krymu založily odbojovou skupinu Mavka.

Krym, ale i nově okupované části Záporožské a Chersonské oblasti zaplnily plakáty s obrázky mýtické mavky. Postavy z legend, která se podobá rusalkám nebo lesním vílám. Je tak oblíbená, že o ní vznikl ukrajinský animovaný film, který letos na jaře zamířil do kin.

Obrázek doprovázejí hesla jako "Mavky vidí všechno" a "Okupanti, zmizte! Nezlobte ukrajinské ženy". Ukrajinky navíc využívají fantasy sérii Pán prstenů od J. R. R. Tolkiena a zmiňují, že bojují proti "orkům", jak se v zemi hanlivě přezdívá ruským vojákům.

Hnutí odporu založily tři kamarádky z Melitopolu, který od loňského března okupují Rusové. Od září bylo město formálně anektováno.

Celá myšlenka ženského odboje vznikla v kuchyni, popisuje pro německou stanici Deutsche Welle jedna ze zakladatelek, která z bezpečnostních důvodů nechce prozradit své jméno ani ukázat tvář. Označuje se pouze jako "Naštvaná Mavka".

Skupina komunikuje hlavně přes sociální síť Telegram. Rozesílá protiruské letáky, v ulicích vylepuje plakáty nebo maluje graffiti, ničí ruské symboly a také sbírá informace o poloze ruských vojsk nebo plánovaných kontrolách ve městech.

"Rodině o svých aktivitách v odboji neříkám. Dělám všechno pro to, aby neviděli jediný leták ani plechovku se sprejem," říká Tetjana, jejíž jméno bylo kvůli jejímu bezpečí změněno. Pochází ze Simferopolu na Krymském poloostrově, který byl v roce 2014 anektován Ruskem.

Do protiruských aktivit se chtěla zapojit už před devíti lety, ale tehdy ještě nebyla plnoletá. Letos, opět okolo 8. března, ji na Telegramu zaujaly plakáty Mavky. Kanál odebírala, protože v Melitopolu na jihu Ukrajiny prožila dětství. Když zjistila, že se ruští vojáci nastěhovali do bytu její babičky, který byl od začátku invaze prázdný, rozhodla se něco udělat. Kontaktovala odbojovou skupinu, aby zjistila, jak může pomoci.

Tiché uličky

Jejím prvním úkolem bylo sbírat informace. "Nejdřív jsem jen pozorovala armádu a její vybavení ve městě. Od známých, kteří pracují na místních úřadech, jsem slyšela různé zvěsti a vše hlásila Mavce," vysvětluje. Později ji požádali, aby rozdávala letáky a malovala modrožluté ukrajinské vlajky a vlastenecká hesla na zdi.

Podle ní je těžké být nenápadná, když vylepuje leták a pak ho ještě fotí na mobil. "Graffiti je ještě těžší, protože musíte nosit rukavice, abyste si ruce nepotřísnili barvou. Pak si je musíte sundat a rychle to vyfotit. Na rušných místech to prostě nejde," připouští. To potvrzují i snímky, které odboj sdílí na sociální síti. Jeho díla jsou nejvíce vidět v zastrčených místech.

Když Tetjanin otec přinesl z práce domů ruské propagandistické plakáty a vlajku, přišla mladá žena s nápadem, který předložila Mavkám: natáčet nebo fotografovat pálení ruských symbolů. To se podle ní následně stalo jednou z oblíbených činností odbojové organizace.

Ženy videa zveřejňují na kanálu na Telegramu, který má více než sedm tisíc členů. Podle Naštvané Mavky je do odboje aktivně zapojeno přes sto žen a další stovky žen a dívek nepravidelně pomáhají nebo poskytují informace o ruské armádě.

Falešný rubl

Nejenže Mavku tvoří hlavně ženy, hnutí chce také primárně pomáhat jiným ženám, které se v okupovaných městech cítí bezradně a vadí jim obtěžování od ruských vojáků. "Jedna mladá žena mi napsala, že se málokdy odváží vyjít z domu a jen občas zajde do obchodu," uvádí jedna ze zakladatelek.

Letos se ženám podařilo pomocí důmyslné grafiky upravit klasickou padesátirublovou bankovku, všiml si deník Daily Mail. Lidé v okupovaných městech musí místo ukrajinských hřiven platit ruskými rubly, ženám se ale z nástroje útlaku podařilo vytvořit symbol ukrajinské národní hrdosti.

Uprostřed klasické bankovky je ženská postava, socha Něvy, která stojí v Petrohradě a drží žezlo. Ukrajinky bankovku upravily tak, že žena připomíná Mavku s květinovou ozdobou hlavy a v ruce třímá ukrajinský trojzubec.

Označení "Ruská banka" navíc bylo přepsáno na "Banka Naštvané Mavky" a místo nápisů "ruská bankovka" a "50 rublů" tam stojí "Toto není Rusko" a "Jste na Ukrajině". Na Ruskem okupovaných územích od Melitopolu, Berďansku a Tokmaku na jihu Ukrajiny až po Sevastopol a Jaltu na Krymu se podobných bankovek objevily stovky.

"Muži to dokážou, my také"

Odbojových aktivit si už všimli i někteří proruští blogeři, kteří ženy označují za sabotérky a tvrdí, že se jich místní bojí. Naštvaná Mavka to vnímá jen jako důkaz, že se okupantům jejich činnost nelíbí. A to je cílem odboje: připomenout jim, že na Ukrajině nejsou vítáni.

S postupující ukrajinskou protiofenzivou navíc začínají být místní Ukrajinci stále aktivnější a proti Rusům výrazněji vystupují, tvrdí Naštvaná Mavka. "Když lidé vidí, jak jsou naši vojáci úspěšní, a pak si o nich i přečtou, dodá jim to odvahu. Muži to dokážou, my také."

Pro Tetjanu je situace na Krymu složitější. Během téměř deseti let okupace začala část lidí propagandě věřit. O svých aktivitách neříká rodině ani přátelům, i když se mnoho z nich na Rusy dívá kriticky. "Zdá se mi, že velký počet lidí na Krymu, zejména krymských Tatarů, podporuje odboj," míní.