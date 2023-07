Rusko nechává mrtvé na bojišti, aby nemuselo platit. "Řešte to," varují vojáci úřady

Ruští vojáci tvrdí, že jejich ministerstvo obrany nechává těla mrtvých vojáků ležet na ukrajinském bojišti, aby nemuselo vyplácet odškodné rodinám. Lidé z mediálního projektu Sever.Realii, který patří pod Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda, o tom hovořili s matkou ruského vojáka Michaila Čerkasova.

Jeho spolubojovníci sdělili jeho matce Polině, že její syn zemřel 19. června u Bachmutu, po dvou a půl měsících, kdy válčil na Ukrajině. Ona měla podle dekretu ruského prezidenta dostat odškodné. Vladimir Putin v lednu slíbil, že rodinám zabitých vojáků vyplatí pět milionů rublů (v přepočtu zhruba 1 227 000 korun). Vojáci, kteří jsou na bojišti zraněni nebo utrpí trauma, dostanou podle legislativy z března 2022 tři miliony rublů (zhruba 736 000 korun).

Čerkasovovi kamarádi však matce řekli, že ruské ministerstvo obrany nechalo jeho tělo na bojišti, protože by se nevyplatilo ho přivézt domů. "Nic jiného nežádám: jen mi přivezte tělo. Ale velitel čety řekl, že je mu to líto, že se mnou soucítí, ale že své lidi pro tělo nepošle… protože boje stále pokračují," vypověděla Polina Čerkasová novinářům, jejichž článek zveřejnil i americký server Newsweek. "Víte, kolik je tam mrtvých těl? Je to hrozné, co se tu děje. Když jsme vyrazili na misi, leželo tam dvacet mrtvol," dodal podle Čerkasové velitel.

Její syn měl zemřít poté, co mu útok dronem utrhl nohy. "Pomohli mu, dali mu škrtidla, ale Míša nepřežil. Nejdřív jsem jim nevěřila, ale když mi poslali peníze z jeho platební karty, pochopila jsem, že je to pravda," řekla pro projekt Sever.Realii matka.

Snažila se získat odpovědi od ruských vojenských úřadů. Tvrdily, že o jejím synovi nemají žádné informace. Nebyl vedený ani jako mrtvý, ani jako pohřešovaný. "Ačkoli v hloubi duše doufám, že je naživu, sama moc dobře vím, jak to je. Za celou dobu se mi neozval a určitě by mi nějak zavolal. Na frontě mi volal z telefonu kluků, ale slíbil, že si koupí telefon a bude mi volat každý den," dodala Čerkasová.

Není to poprvé, co ruští vojáci vyjádřili frustraci z nevyplacení odškodného. Reportáž ruské státní tiskové agentury RIA Novosti, zveřejněná v březnu s titulkem "Nečekali jsme to", obsahovala rozhovory se zraněnými vojáky, kteří nedostali finanční prostředky, které jim Putin slíbil.

Už týden od začátku ruské agrese na Ukrajinu Putin prohlašoval, že je "naší povinností podpořit rodiny padlých a zraněných válečných soudruhů". Podle RIA Novosti si vojáci stěžovali u ruského ochránce lidských práv, že byli zneužiti. Zpráva dodává, že ruští bojovníci chtějí, aby se úřady s tímto problémem vypořádaly "dříve, než se rozšíří".