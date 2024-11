"Brutální, ale účinné." Ukrajinci v boji s Rusy přitvrzují, sázejí na drsnou taktiku

Rusové za cenu těžkých ztrát postupují po několika osách východní Ukrajinou. Podle amerického serveru Forbes existuje jeden sektor, kde je tomu naopak.

Rusové se po neúspěšném útoku v Toretsku stáhli do věžáku, Ukrajinci ho srovnali se zemí. | Video: Reuters

Naposledy se invazijní vojska zmocnila města Selydove, které mělo vyztužit ukrajinskou obranu kolem klíčového města Pokrovsk. Zrychlující se postup agresora západně od Doněcku by mezitím mohl vést k tomu, že se Ukrajinci stáhnou z města Kurachovo, vyhodí do povětří mosty přes nedalekou řeku Vovchu a poté se za jejich sutinami přeskupí.

Za jasně viditelnými ruskými úspěchy se v jednom místě obráncům daří okupanty vytlačovat. Ve městě Toreck, necelých padesát kilometrů východně od Pokrovsku, ukrajinské síly postupují. I když velmi pomalu a málo, píše Forbes. To, jak se Ukrajincům podařilo získat zpět několik bloků ve městě, kde před válkou žilo 35 tisíc obyvatel, vypovídá podle serveru o stávajících podmínkách. Ve stejné míře jde o boj a demolici.

Na začátku října satelitní snímky, záznamy z dronů a videa od jednotek odhalily, že v centru Torecku, kde ukrajinské brigády a ruské pluky již několik týdnů svádějí brutální městské boje, se děje něco neobvyklého. Jeden z analytiků zpravodajských služeb si všiml vzorce ukrajinských úderů na ruské pozice v centrální čtvrti města, kde stojí výškové budovy.

Mezi údery se objevily známky boje zblízka - důkaz, že Ukrajinci po bombardování zahájili pěchotní útoky, píše Forbes. Po útocích bombardování utichlo, což mohlo znamenat, že Ukrajinci ruské jednotky vytlačili. Videozáznamy pořízené ukrajinskou 101. gardovou brigádou na začátku října zřejmě zachycovaly počáteční fázi protiútoku.

Drony útočily na Rusy, kteří se ukrývali u dveří, v bytech a na střechách výškových budov. Jeden z bezpilotních strojů natočil ústup ruské pěchoty do věžáku. Ukrajinští ženisté v reakci na to umístili v budově výbušniny a vyhodili ji do povětří. Brutální, ale účinné, komentuje tuto strategii Forbes.

Do minulého týdne byly ve čtvrti uvězněny části ruského 109. motostřeleckého pluku. "Momentálně se nacházím v centru města v devítipatrové budově," hlásil jeden z ruských důstojníků ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích. "Neustále se střílí. A tady se naši hoši nemohou dostat ani do okolních domů," tvrdil Rus, kterého zranil padající beton.

Srovnat město se zemí kvůli jeho záchraně je pro Ukrajince Pyrrhovým vítězstvím. Pokud je však zničení Torecku cenou za částečné odvrácení ruského postupu po této ose, Ukrajinci ji rádi zaplatí. Alternativou je pouze další ukrajinské stažení a postup okupačních vojsk směrem na Západ, píše americký server.

Zastavení Rusů v Torecku nezachrání Kurachove ani Pokrovsk, ty jsou desítky kilometrů daleko. To, jak zde ukrajinské síly vymazaly některé ruské úspěchy, však může napovědět, jak uvažují velitelé, kteří se připravují na velké bitvy právě ve dvou výše zmíněných městech. Plán je zřejmý: bombardovat Rusy drony, útočit pěchotou a zničit každou budovu, kterou by Rusové mohli proměnit v obranné postavení, dodává Forbes.

