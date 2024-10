Obří ztráty zastírají podstatný fakt. Americký generál varuje před podceněním Ruska

"Rusko utrpělo na Ukrajině značné ztráty, ale jeho armáda má stále k dispozici nebezpečné bojové síly, které konflikt téměř nezasáhl," varoval v rozhovoru pro think-tank Atlantic Council nejvýše postavený americký generál v Evropě Christoher Cavoli. Tvrdí, že Moskva je stále nebezpečná a dohání své válečné ztráty.

"Na ruskou armádu, kterou vidíme operovat na Ukrajině, a na údery, které dostává, je třeba pohlížet v kontextu celé jejich vojenské struktury," řekl v rozhovoru, který přepsal server Business Insider, Cavoli, jenž je zároveň vrchním velitelem spojeneckých sil NATO v Evropě.

Cavoli uvedl, že Rusko stále disponuje silami, kterých se válka na Ukrajině "téměř nedotkla", včetně letectva dlouhého doletu, strategických raketových sil, obranných jednotek a podmořských prostředků. Uvedl, že většina taktického letectva Moskvy zatím nebyla do konfliktu zapojena.

"I když došlo k významným ztrátám u pozemních sil, zbytek ruské vojenské struktury má obrovské možnosti - jak konvenční, tak jaderné -, a proto je nutné mít to na paměti," řekl během videorozhovoru Cavoli.

Během dlouhé války se Rusko snažilo předvést své svaly i mimo agresi na Ukrajině. Cvičilo například s ponorkami v Baltském moři, zvyšovalo podmořskou aktivitu v Atlantiku, létalo s vojenskými letadly spolu s Číňany poblíž americké Aljašky, provádělo cvičení připravenosti na jaderný konflikt a pokoušelo se testovat nové balistické rakety dlouhého doletu.

Cavoli během rozhovoru vysvětlil, že ačkoli ruské pozemní síly utrpěly v bojích na Ukrajině vážné ztráty (zahraniční analytici odhadují 600 tisíc mrtvých a těžce zraněných a obrovské množství zničené techniky), podnikla Moskva pozoruhodné kroky k jejich obnově. "Pozemní (ruské) síly na území Ukrajiny jsou dnes podstatně větší, než byly na začátku války. Takže ruská armáda se během tohoto období skutečně rozrostla," řekl Cavoli.

"Nyní se objevují určité problémy s kvalitou a některé vybavení nemusí být nejnovější, ale to je opět věc pozemních sil. Rusko má plán na jejich obnovu a rozmístění opět na hranicích NATO. Je to plán, který zveřejnili, o kterém mluvili, a je to něco, co musíme brát velmi vážně," dodal americký generál.

