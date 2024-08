Ukrajinci kontrolují klíčovou část ruského plynovodu. Blíží se k jaderné elektrárně

Vedení ruské armády vyslalo do Kurské oblasti vojenský konvoj, aby zastavil ukrajinský postup. V bitvě ale zvítězili Ukrajinci. Agentura Reuters ověřila pravost videa, na kterém jsou vidět spálená a rozstřílená ruská vojenská vozidla podél silnice.

V pátek - čtvrtý den ofenzivy - ukrajinští vojáci postoupili do hloubky třiceti kilometrů od hranice a satelitní fotografie ukazují, že ovládají zhruba 350 kilometrů čtverečních ruského území. Útoku se účastní minimálně dvě ukrajinské brigády - tedy zhruba tisícovka vojáků. Ruská média potvrdila, že obyvatelé Kurské oblasti se evakuují do vnitrozemí. V pátek ukrajinská armáda sestřelila další ruský vrtulník.

Město Sudža je v ukrajinských rukách, včetně měřicí stanice na plynovodu vedoucím přes Ukrajinu dál do Evropy. Jde o poslední stanici na ruském území. Podle ruského nezávislého zpravodajského serveru Meduza se Rusové na stanici vzdali, když ji Ukrajinci obklíčili. Zařízení plynovodu je v důsledku bojů mírně poškozené, ale plyn zatím na Západ stále proudí. Ruská státní plynárenská společnost Gazprom ale ztratila kontrolu nad měřením množství plynu, který z Ruska odchází na Ukrajinu a pak dále do Evropy.

Kyjev oficiálně nic nepotvrzuje ani nevyvrací, na sociální síti Telegram se ale vyjádřil poslanec ukrajinského parlamentu Alexej Gončarenko. "Naši kluci sebrali Putinovi hlavní plynový ventil v Sudži," napsal politik. Přes Sudžu směřovala loni polovina ruského exportu plynu do Evropy - 14,65 miliardy kubíků.

Český diplomat, který si nepřál být jmenován a jenž má kontakty v ukrajinské armádě i tamních politických kruzích, řekl pro Aktuálně.cz, že kontrola nad měřicí stanicí může být pro Ukrajince důležitou a vysokou kartou při vyjednávání s Ruskem.

"Když byla v Sudži v roce 2009 evropská pozorovatelská mise v době plynové krize mezi Ruskem a Ukrajinou (Moskva tehdy kvůli sporu o cenu plynu s Ukrajinou zavřela kohoutky - pozn. red.), stanici navštívila jako klíčové místo pro dovoz ruského plynu do Evropy. Předává se tam plyn přímo západním společnostem," popsal diplomat.

"Myslím, že útok a převzetí kontroly nad Sudžou souvisí s ukrajinským plánem neobnovit na konci letošního roku smlouvu s Gazpromem o tranzitu ruského plynu. Slovensko, Maďarsko a Rakousko přitom Ukrajinu tlačí k tomu, aby dohodu podepsala. Kontrola jim dává páku nad vývozem a Rusko těžko může zaútočit silou, protože by plynovod zničilo," pokračuje.

Ukrajinská vojska stála v pátek zhruba dvacet kilometrů od jaderné elektrárny Kurčatov. Starosta města Igor Korpunkov na sociální síti VKontakte potvrdil, že se odehrávají boje ve vzdálenosti "desítek kilometrů".

"Uvidíme, jak se to vyvine, ale nevylučuji, že Ukrajinci by rádi získali kontrolu nad touto elektrárnou. Velmi je štve, že svět nic nezmůže proti ruské okupaci Záporožské jaderné elektrárny. Mají pocit, že Mezinárodní agentura pro atomovou energii jde na ruku Rusům. Byla by to ale trochu nebezpečná situace, protože bychom tady měli dvě jaderné elektrárny kontrolované armádami jiného státu," upozorňuje český diplomat.

