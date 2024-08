Ukrajinský útok Rusy naprosto zaskočil. Jejich propagandista nestihl uprchnout

Náčelník generálního štábu ruské armády Valerij Gerasimov hlásil ve čtvrtek v poledne, že se ukrajinský útok na Kurskou oblast podařilo zastavit. Zprávy z místa tomu ale nenasvědčují.

Ačkoliv Kyjev oficiálně ofenzivu nekomentuje - operace ani nemá žádný oficiální název -, satelitní snímky i záběry ruských válečných blogerů na sociální síti Telegram potvrzují už třetí den trvající boje. Ukrajinci ve středu večer obsadili město Sudža a zajali desítky ruských vojáků a pohraničníků.

Zřejmě postoupili i dál na sever k vesnici Malaja Lokna. Kurská jaderná elektrárna Kurčatov je od míst bojů vzdálená zhruba třicet kilometrů, ale zatím to nevypadá, že by patřila k cílům ukrajinské ofenzivy.

Rusy útok zaskočil. Na hranici neměli žádné jednotky a zřejmě se domnívali, že se do podobné akce Ukrajinci nepustí. V úterý večer zahájily ukrajinské pozemní jednotky úder ze Sumské oblasti, která se nachází severovýchodně od Kyjeva. Tuto oblast Rusové ostřelují raketami a dělostřeleckými granáty, zastavit ukrajinské kolony ale nedokázaly ani z letadel a vrtulníků. Jednu nepřátelskou helikoptéru Ka-52 Ukrajinci ve středu sestřelili.

Jelikož se ukrajinská vláda k situace nevyjadřuje, spekuluje se o důvodu nečekané ofenzivy. Vedle vázání ruských sil může jít také o pokus dostat šéfa Kremlu Vladimira Putina do úzkých s jeho rýsujícím se plánem na "zmrazení" konfliktu na současných frontových liniích. To by znamenalo, že by Ukrajina přenechala Rusku osmnáct procent svého území. Obsazením ruských území ale vytváří Kyjev novou situaci.

"Ukrajina nemá zájem o dlouhodobou okupaci částí Ruska, ale Putin těžko může souhlasit s příměřím nebo zmrazením konfliktu, když jsou ukrajinští vojáci na ruské půdě," soudí britský vojenský analytik Jimmy Rushton, který žije v Kyjevě a často jezdí osobně monitorovat vývoj na frontové linii.

Někteří známí a sledovaní ruští váleční blogeři na Telegramu jsou v šoku z toho, jak snadno a rychle ukrajinská armáda v jejich zemi postupuje. Telegramový účet Rybar, který spravují lidé s přístupem k informacím na ministerstvu obrany, píše o silnicích obsazených Ukrajinci v okolí Sudži. V tomto městě je poslední ruská měřící stanice zemního plynu na plynovodu vedoucím přes Ukrajinu do Evropy. Plynovod je zatím normálně v provozu.

Ukrajinská palba nedaleko Sudži těžce zranila propagandistu a militantního stoupence ruské agrese Jevgenije Poddubného. Ten pracoval jako válečný reportér pro státní televizi Rossija 24 a jeho telegramový kanál, kde dával na odiv svou nenávist k Ukrajincům, sledovalo v Rusku přes 750 tisíc lidí. Čtyřicetiletý muž je v nemocnici ve vážném stavu, v automobilu ho zasáhl ukrajinský dron.

Není jasné, jaké jednotky se na straně Ukrajiny útoku v Kurské oblasti účastní. V místech blízko severoukrajinského města Sumy, odkud vojáci přišli, dlouhodobě působí 32. zvláštní mechanizovaná brigáda. Reportér Aktuálně.cz s jejími příslušníky strávil v červnu několik dní na frontě.

