Ukrajina měla opět útočit americkými balistickými střelami ATACMS na ruské území. Tentokrát byla terčem letecká základna Chalino v Kurské oblasti, jejíž část Ukrajinci stále ovládají.

Když americká administrativa prezidenta Joea Bidena povolila střely využít, ruské letectvo muselo počítat s tím, že na něj budou střely ATACMS, z nichž každá má v sobě 950 kusů submunice, dopadat, píše americký server Forbes. K tomu došlo v pondělí ráno.

"Co to k***a je? Vybuchuje to!" vykřikl ruský voják na videu, když nad leteckou základnou, asi 110 kilometrů od společných hranic, vybuchla nejméně jedna z půldruhé tuny vážících ATACMS.

"Již nějakou dobu není letiště využíváno tak intenzivně jako jiné letecké základny," napsal k útoku ukrajinský vojenský analytik skrývající se pod pseudonymem Tatarigami, který je autorem projektu Frontelligence Insight.

Náletem mohly být podle Frontelligence Insight zasaženy sklady, protivzdušná obrana a radarové systémy, což mohlo letiště dočasně vyřadit z provozu. Na základně se měly nacházet také například zásoby íránských dronů Šáhed. To vše by mohla být dobrá zpráva po 20 tisíc Ukrajinců, kteří stále drží kus ruského území v okolí města Sudža.

Ukrajinci v Kurské oblasti očekávají podle Forbesu masivní ruský útok a Chalino je nejbližší důležité letiště. Proto bylo logické, že agresor na tuto základnu umístil podzvukové bitevníky Su-25, které mají podporovat pozemní vojsko. Ukrajinské protivzdušné obraně se tyto stroje daří během ruské invaze sestřelovat, k zemí už šly dle napadené země tři desítky letadel.

Rusové však usilovně budují na základně opevnění, které by mohlo Su-25 poskytnout určitou ochranu. A je možné, že mnoho těchto bitevníků evakuovali těsně před útokem ATACMS. "Aktivita na základně v posledních dnech znatelně poklesla, takže není jasné, zda byl zasažen významný počet letadel," tvrdí Frontelligence Insight.

Ten má velmi skromná očekávání právě ohledně počtu zničených letadel. "Pokud Ukrajina úspěšně zacílila na prostředky protivzdušné obrany, mohlo by to vytvořit příležitosti pro budoucí údery levnějšími a početnějšími bezpilotními letouny," píše k tomu nicméně na sociální síti X Frontelligence Insight.

S tím, jak se bitva v Kurské oblasti stupňuje, je podle Forbesu pravděpodobné, že ukrajinských úderů balistickými střelami ATACMS a britsko-francouzskými střelami s plochou dráhou letu Storm Shadow/SCALP bude přibývat. Dopad takové kampaně ale může velmi omezen zásobami těchto zbraní.

Důležité ale. Expert popsal, co zapadlo v humbuku kolem "hrozivé" Putinovy rakety. (Celý článek s videem zde)